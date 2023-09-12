Женщина в никабе, которую заметили в московском метро, стала причиной громкого скандала

Тема ношения мусульманской одежды в последнее время стала предметом жарких обсуждений в Сети. Это вызвано тем, что одна из блогеров сфотографировала даму в никабе. В отличие от хиджаба, такой наряд предусматривает закрытие всего тела - за исключением кистей рук и глаз.

Автор фото утверждает: когда объект ее съемок заметил, что его фотографируют, смело посмотрел на российскую девушку с камерой. Та расценила это как дерзость, которая не присуща истинным мусульманкам.

Но и это не все: фотографу показалось, что за никабом и вовсе скрывается... мужчина. Публикация этого снимка в соцсети стала предметом активного обсуждения на платформе Дзен.

Хиджаб - это нормально, но никаб нет. Он к Исламу никакого отношения не имеет. Это привилегия людей, живущих в пустыне, а не тех, кто исповедует Ислам. Я сама ношу хиджаб, и считаю, что никаб в России - это диковато. Не хочешь показывать лицо, тогда сиди дома. А так достаточно и платка, чтобы следовать своей религии, - заявила одна из москвичек.

Другие обратили внимание, что человек в никабе к тому же странно сидит - нога на ногу. Что только добавило сомнений в том, что женщина (или мужчина?) в таком наряде имеет отношение к религии.

Россия светское государство. Требовать к себе толерантного отношения и игнорировать при этом местный уклад - наглость. Соблюдать религиозные правила надо в конкретных местах - церкви, синагоге, мечети. В общественных местах должна быть светская одежда, а разговор на государственном языке - русском, - заявляют пользователи.

Подписчик канала "Хакнем Школа" на Дзене, где появилась публикация на эту тему, заявил:

Непонятно, почему личности с зачехлёнными лицами считают, что они единственно правильные мусульмане. А как же мусульмане-кочевники, женщины у которых в бою и на охоте были достойными товарищами мужчин, пользовались большим уважением и правами. И никогда лицо не закрывали - разве от ветра и песка, так же, как и мужчины? Современные мусульмане плохо знают историю своей религии, историю своих народов. Если у такой захиджабленной мусульманки спросить, кто такие хан Улугбек, братья Хусейновы, Исмаил Гаспринский, она вряд ли ответит. А эти люди ведь сделали для мусульманского мира не меньше, нежели Пушкин, Даль или Менделеев для России.

Вопросы идентичности и традиций в культуре мусульман - сложные и многогранные. Их нельзя свести к одному стилю одежды либо подходу к практике веры.

История мусульманства разнообразная, она включает в себя просветителей, кочевников, ученых и много других групп, которые внесли вклад в развитие культуры и истории.

Тенденция к упрощению мусульманской культуры искажает ее богатство и разнообразие и приводит к недопониманию и предвзятости, считают эксперты. Это может быть опасно в контексте глобальной безопасности, когда стереотипы могут вызвать недопонимание и конфликты.

Авторы постов едины в мнении, что в светстком государстве нужно придерживать общепринятых норм, в том числе и в одежде.