В Китае запустили продажу кофе с крепкой водкой, безумный напиток бьет рекорды

Кофеманов нынче трудно чем-либо удивить. Способов его приготовления и заваривания, градуса подачи и видов добавок просто зашкаливает. Но китайских бариста это не остановило.

Они решили сломать все стереотипы о том, каким может быть напиток, и добавили в него водку.

Прибыль за гранью

Старт проекту был дан 4 сентября. С этого дня в сети китайских кофеен появился латте, у которого вкус маотай. И владельцы буквально озолотилась.

Новая позиция просто взорвала китайский рынок: напиток стал суперпопулярным. В первый же день посетители приобрели свыше 5 миллионов чашек кофе с алкоголем - на 100 миллионов юаней (13,6 миллиона долларов).

В кофейнях начался ажиотаж, посетители охотно «чекинились» в месте, где можно взять такую экстравагантную вариацию латте. Количество упоминаний о таких заведениях в соцсетях зашкаливало.

Гостей было так много, что в некоторых заведениях продажи алкогольного латте даже пришлось прекратить. Руководство заведений пыталось перед разочарованными кофеманами оправдаться тем, что закончились нужные для маотай ингредиенты.

Предполагалось, что речь шла о молоке, которое смешивают с маотай заранее, за счет этого оно вбирает весь вкус и аромат алкоголя. Но в самих компаниях заверили, что не хватило водки, и они уже ее заказали.

Что такое маотай

Маотай является разновидностью легендарного напитка байцзю, который считается самой крепкой в мире водкой. В составе алкогольного латте - смешанное с маотай крепостью 53 процента молоко. Но в самом стакане алкоголя - не более 0,5 процента.

Маотай, уточняет журнал Вокруг света, производят в провинции Гуйчжоу. И больше - нигде в мире. Это считается единственной локацией с идеальными климатическими условиями, а также водой для выращивания сорго, без которого настоящий байцзю не сделать.

Ферментация напитка происходит на протяжении трех-пяти лет, и выпускают экзотический алкоголь только ограниченными партиями. Бутылка байцзю в Китае стоит 3500 юаней, что более 500 долларов.

Кроме того, считается, что маотай является классическим образцом соусного стиля байцзю, потому что пахнет соевым соусом, кофе и грибами. Как именно весь букет стыкуется с горячим молоком, можно лишь догадываться.

Издание запустило опрос, в котором поинтересовалась у российских читателей: хотели бы они попробовать латте маотай? Более половины из них признались, что не отказались бы от такого напитка.

Треть от таких экспериментов отказалась наотрез. А 8 процентов читателей заявили, что они не пьют ни кофе, ни водку, потому даже смотреть в сторону алкгольного кофе не собираются.