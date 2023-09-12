В поисках жен для царя на Руси устраивали настоящие конкурсы красоты

Как и ко всем делам, к женитьбе русские цари относились ответственно, причем избранниц искали в собственной стране.

Вопрос знатности рода при этом не возникал, потому что перед государем все в равной степени были холопами. Тем не менее, определённые правила при выборе жён имели место быть. Для этого устраивались смотрины.

Такой обычай пришел из Византии: на Русь привезла его византийская принцесса, бабушка Ивана Грозного Софья Палеолог.

А первым русским царем, который таким способом выбирал невесту, стал сын Софьи Палеолог - Василий III. Это был первый в истории Руси Рюрикович, женившийся не на заморской принцессе либо родственнице, а - на боярской дочке.

Для Василия собрали из всех уголков его владений 500 знатных претенденток, и выбрали невесту. Это была 15-летняя сирота из боярской семьи - Соломония Сабурова. К слову, в жены монархам вообще любили выбирать сирот, у которых не было многочисленной и жадной до денег родни.

Выбор проводился в несколько туров. Первый начинался с того, что решивший жениться государь посылал своих слуг во все регионы, чтобы отобрать подходящих красавиц на местах.

Прошедшие первый этап отбора девушки доставлялись в Москву. Чаще всего это были особы знатного происхождения: боярские и дворянские дочки, иногда купеческие.

В Москве проходил уже «второй отборочный тур», где кандидаток оценивали более тщательно. На этом этапе смотрели не только на внешние данные, но также на состояние здоровья и материнские качества, потому что супруга государя должна рожать наследников престола.

Соответственно, в "третий тур конкурса" попадали единицы.

При этом кастинг во дворце мог проводить не только царь. Если у жениха не было такого желания, это делали за него доверенные лица.

Но чаще правители лично отбирали невесту из допущенных претенденток. Учитывая, что на кону была корона русской царицы, и конкурсантки стремились заиметь ее во что бы то ни стало, страсти среди них кипели не шуточные.

Претендентки готовы были на всё, чтобы только устранить конкуренток. Иногда фаворитки даже до «финала» не доживали, потому что их устраняли физически более предприимчивые «конкурсантки».

На заключительном этапе в любом случае государь принимал личное участие. Он сидел на золоченом стуле и к нему по очереди выходили разодетые, украшенные «финалистки».

Царь не только рассматривал девушек, он мог с любой и заговорить. Победительницей становилась та, которой государь бросал на грудь украшенный жемчугом и золотом платок.

Всех остальных девушек отправляли восвояси, но не с пустыми руками, а с царскими подарками. Иногда бывало, что за период сватовства некоторые успевали закрутить роман с кем-то из приближённых царя, и выходили замуж за них.