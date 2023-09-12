Эксперт рассказал, стоит ли запрещать частные автосервисы и оставлять только дилерские СТО

Суть нововведений заключалась в том, чтобы полностью убрать с рынка частные станции технического обслуживания автомобилей, оставив только дилерские центры. Причем речь шла не только о подпольных автосервисах в гаражных кооперативах, но и о легально работающих СТО, которые официально зарегистрированы и платят налоги, не относясь к числу дилерских центров и представительств.

Необходимость данного решения мотивировалась тем, что только дилерские автосервисы способны обеспечить надлежащий уровень обслуживания автомобилей. По мнению авторов нововведений, большое количество частных СТО способствует увеличению количества опасных ситуаций на дорогах, поскольку такие автосервисы не соблюдают обязательные заводские стандарты и техрегламенты, используют неоригинальные запчасти и расходные материалы. Благодаря этому их услуги обходятся клиентам в несколько раз дешевле по сравнению с дилерскими центрами. Соответственно, многие автовладельцы идут именно в небольшие частные СТО, или вообще к «дяде Васе в гараж».

Как заявил Башмаков, подобная инициатива могла появиться только с подачи дилеров. Они недовольны тем, что частные автомастерские уводят от них клиентов, а как бороться с этим — не знают. По словам специалиста, многие автомобилисты обращаются к дилерам только в крайнем случае — например, для прохождения регламентного технического обслуживания (это является условием сохранения гарантии) или для ремонта, который можно сделать исключительно у дилера (обычно это связано с необходимостью поиска дефицитных запчастей или устранения сложных неполадок с электроникой, блоком управления, бортовым компьютером и т. п.).

Башмаков полагает, что идея о запрете частных автосервисов нежизнеспособна. Во-первых, многие представители властных структур сами обращаются в такие СТО, получая качественные и недорогие услуги. Во-вторых, придумать адекватное законодательное обоснование для внедрения подобной инициативы крайне сложно, поскольку она о своей сути является абсурдной. А в-третьих, если закрыт все частные СТО — на рынке окажется огромное количество безработных специалистов высокой квалификации. Быстро найти работу у них не получится, что неизбежно приведет к возникновению социальной напряженности в обществе.

Поэтому опасаться того, что в сколь-нибудь обозримом будущем власти решатся убрать с рынка частные СТО, не приходится, хотя подобные информационные вбросы от дилерских центров периодически могут появляться, заключил Башмаков.