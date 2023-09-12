Советник экс-президента Украины Кучмы Олег Соскин опубликовал новое видео на своём канале в Youtube, где публично заявил, что украинские солдаты начали сдаваться в плен к российским военным большими группировками. Также Соскин сообщает, что по имеющимся у него сведениям, множество солдат ВСУ становятся дезертирами.

По мнению Олега Соскина, массовое бегство с поля боя стало настоящим спасением для украинских военнослужащих, не желающих погибать в откровенно суицидальных штурмах оборонительных позиций армии России. Соскин подчёркивает, что командование ВСУ всё чаще отдаёт преступные приказы, заставляя солдат буквально идти грудью на амбразуру.

При этом бывший сотрудник кабинета Леонида Кучмы уверяет, что подконтрольные Киеву СМИ намеренно скрывают информацию как о массовом дезертирстве украинских солдат, так и об их истинных причинах. Олег Соскин убеждён, что именно массовые и безвозвратные потери в подразделениях армии Украины провоцируют её бойцов к отказу от подчинения местному Генштабу.

Кроме того, Соскин полагает, что Владимир Зеленский планирует развернуть новую мобилизационную кампанию внутри Украины в надежде найти свежие человеческие кадры для продолжения российско-украинского конфликта. Экономист выразил уверенность в том, что вопреки усилиям Зеленского по мобилизации украинцев на оживлённых улицах Киев не сможет восполнить потери национальной армии.

11 сентября в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой молодой украинец стоит с плакатом, демонстрирующим цитату литературного классика Тараса Шевченко. На развёрнутом плакате фигурирует успевшая стать крылатой фраза "боритесь и поборете". Автор ролика пояснил, что его одиночный пикет посвящён борьбе с незаконной и насильственной мобилизацией мужчин по всей Украине.

В интернете появляется всё больше видеозаписей, на которых сотрудники украинских военкоматов принудительно мобилизуют молодых людей на улицах Украины. Также существует большое количество видео, на которых военкомы ВСУ приходят в кафе общественного питания, где забирают юношей, увозя их в неизвестном направлении.

Очевидно, что Владимир Зеленский столкнулся с непростой задачей: Украина проигрывает России в военно-техническом плане, поскольку Киев не в состоянии оперативно производить большое количество боеприпасов, дронов и бронетехники. В то же время российские оборонные концерны круглосуточно работают в соответствии с национальными интересами, поскольку промышленные резервы России позволяют обеспечивать участников спецоперации всем необходимым.

Зеленский осознаёт патовость ситуации, в которой он оказался, ввиду чего Генеральный штаб ВСУ насильственно мобилизует новых солдат, тем самым пытаясь компенсировать медленные темпы производства оружия в стране.