Нужно ли менять правила содержания животных в городских квартирах?

Законом предусмотрено, что в одной городской квартире можно держать до двух домашних питомцев — например, кошка + собака, или два кота, или две собаки. Данное требование не распространяется на мелких питомцев: аквариумных рыбок, хомяков, морских свинок и т. п. Ограничения касаются только городских квартир, в частных домах разрешается держать любое количество питомцев. Также четко определен перечень животных, содержание которых запрещено (в него входят преимущественно опасные и экзотические виды — змеи, крокодилы, страусы и пр.).

Конфликты между владельцами домашних животных и их соседями существуют с тех пор, как появились многоквартирные дома. Поскольку в парламенте периодически поднимается вопрос о пересмотре правил содержания питомцев, корреспондент «Автопаруса» поинтересовался мнением минчан на этот счет.

Жительница дома № 14 корп. 1 по улице Горовца, 37-летняя Каролина, считает необходимым ужесточить правила содержания домашних животных. Ее сосед уже много лет разводит пекинесов и прочих мелких собак. Иногда у него в квартире содержится до 10 щенков и взрослых особей, которые лают, скулят — а в панельном доме это хорошо слышно у соседей. По мнению Каролины, коммерческое разведение собак в квартирах нужно запретить, а нарушителей — жестко штрафовать.

Семейная пара Антон и Инна, проживающие в доме 41 по проспекту Рокоссовского, сами держат двух котов и собаку. Они знают, что это нарушение, но считают, что их животные ухожены, воспитаны и не доставляют проблем соседям. По мнению молодых людей, ограничение количества питомцев является бессмысленным: у плохого хозяина и одна собака будет мешать соседям, а у хорошего и несколько животных никому не помешают.

Жители соседнего, 49-го дома по проспекту Рокоссовского, Борис Игнатьевич и Евдокия Павловна — молодые пенсионеры. Они с удовольствием держат молодую овчарку: по их признанию, необходимость выгула собаки помогает регулярно выходить на улицу и совершать приятные прогулки. Пенсионеры считают, что больше одного животного держать в квартире не стоит, поскольку это вызывает у питомцев психологический дискомфорт, прежде всего ввиду нехватки свободного пространства. С этой точки зрения, полагают пенсионеры, для животных намного лучше жить в частном доме с просторным собственным двором.

Молодые родители Евгения и Игорь, воспитывающие 3-летнего ребенка, считают необходимым крайне ужесточить правила содержания домашних питомцев. Семья проживает в доме 77 по улице Плеханова. По словам родителей, во дворе невозможно пройти из-за собачьих экскрементов, к тому же многие владельцы собак выгуливают их без поводков и намордников. Ребенок сильно пугается, когда к нему подбегает, например, взрослая овчарка или лабрадор. Кроме этого, сосед Евгении и Игоря держит крупного дога, который может громко залаять как днем, так и ночью, а в отсутствие хозяина — подолгу воет (вероятно, скучает).

Мнения других опрошенных, с которыми корреспондент «Автопаруса» общался в минских микрорайонах Серебрянка, Чижовка и Лошица, также являются во многом диаметрально противоположными. В обществе нет единства мнений по поводу необходимости изменения правил содержания домашних питомцев: одни считают нужным их серьезно ужесточить, другие — намного смягчить. Обращает на себя внимание тот факт, что равнодушным данный вопрос не оставил почти никого: подавляющее большинство респондентов считают, что изменения необходимы.

Но практически все согласны с тем, что для животных проживание в частном доме будет намного более комфортным по сравнению с городской квартирой. Только вот позволить себе собственный дом могут далеко не все владельцы домашних питомцев. Что касается городских квартир, то здесь существуют свои правила проживания, и если домашнее животное мешает соседям (например, громко лает в ночное время), то его хозяина могут привлечь к административной ответственности.