Швыткин исключил новую мобилизацию в РФ осенью из-за обилия «контрактников»

21:22 2023-09-14

По мнению Швыткина, новых мобилизационных процессов в России в ближайшее время можно не ждать.

Вечером 14 сентября замглавы оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин публично заявил, что текущей осенью россиянам не следует ожидать новой волны частичной мобилизации. Чиновник подчёркивает, что всеобщая мобилизация гражданам России в ближайшие два с половиной месяца также не грозит.

По данным Швыткина, в последние недели Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) армии Украины активизировал свою антироссийскую деятельность, начав распространять сфальсифицированные приказы о скором начале мобилизации в России.

Депутат заверил, что подобные документы всегда носят ложный характер, поскольку единственным надёжным источником информации о мобилизационных процессах в государстве может быть только Министерство обороны и Владимир Путин как верховный главнокомандующий российских войск.

Также Юрий Швыткин подчеркнул, что отсутствие нужды в новой волне мобилизации обусловлено наличием большого количества новых контрактных военнослужащих в России. Швыткин считает, что обилие "контрактников", участвующих в спецоперации на Украине, исключает необходимость в мобилизации.

Накануне глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов также высказал мнение, совпадающее с позицией Юрия Швыткина. По данным Картаполова, появляющиеся в соцсетях документы о возможно скором возобновлении мобилизационных процессов в России в 100 процентах случаев являются продуктом деятельности украинского ЦИПсО.

В минувший вторник Владимир Путин пролил свет на количество новых военных, подписавших контракты с Минобороны России. Путин утверждает, что в течение последних шести-семи месяцев на службу по контракту в национальные войска заступило порядка 270 тысяч мужчин. Кроме того, президент рассказал, что ежедневно на контрактную службу в стране записывается до 1500 человек.

21 сентября 2022 года Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, где объявил о подписании указа, давшего старт частичной мобилизации в государстве. В рамках данного указа были мобилизованы порядка трёхсот тысяч человек. Примечательно, что данное количество мужчин удалось мобилизовать всего за месяц, уже к концу октября 2022 года.