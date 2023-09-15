Днём 15 августа главред издания Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала заявление трансгендерного спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло, которая накануне заявила о скором убийстве одного из известных российских журналистов. При этом Эштон-Чирилло называла возможную ликвидацию российского репортёра "расплатой во имя Бога".

Позднее Сара Эштон-Чирилло уточнила своё высказывание, сообщив, что речь необязательно идёт об убийстве. По словам трансгендера, правительство Украины намеревается "привлечь к ответственности" сотрудников российских СМИ уже после завершения специальной военной операции.

Также Эштон-Чирилло отказалась от своих слов об убийстве журналистов, заверив, что "наказание" последних произойдёт исключительно в правовом ключе. Характерно, что спикер ВСУ назвала приоритетными целями киевского режима представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову и военного корреспондента Александра Коца.

Комментируя тезисы Сары Эштон-Чирилло, Симоньян отметила, что спикер армии Украины намеренно изменила свою позицию, опасаясь критики за призыв к убийству российских репортёров. Кроме того, Маргарита Симоньян сыронизировала, заявив, что попытки Эштон-Чирилло запугать представляющих Россию журналистов столь же эффективны, как и украинская контрнаступательная операция.

Радикальные высказывания Сары Эштон-Чирилло также оценил сам военкор Коц, получивший угрозу расправой от спикера ВСУ ранее. По мнению Александра Коца, представители Генштаба украинской армии продолжают угрожать российской общественности новыми терактами, хотя лидеры стран коллективного Запада ранее предостерегали Киев от использования таких методов ведения конфликта.

Характерно, что диверсионные группы армии Украины уже совершали заказные убийства и покушения на представителей прессы на территории России. В частности, 20 августа 2022 года украинская ДРГ осуществила дистанционный подрыв автомобиля российской журналистки Дарьи Дугиной, являющейся дочерью известного философа Александра Дугина. В результате инцидента девушка скончалась на месте.

Также 2 апреля 2023 года было совершено убийство российского военного корреспондента Владлена Татарского. Мужчина проводил встречу со своими сторонниками в одном из кафе Санкт-Петербурга. В какой-то момент к военкору подошла девушка, вручив журналисту бюст с его лицом. Через несколько минут статуэтка взорвалась рядом с журналистом, в результате чего военкор погиб.

На следующий день правоохранители задержали россиянку Дарью Трепову 1997 года рождения. Выяснилось, что именно эта девушка подарила взорвавшийся бюст Владлену Татарского. В ходе допроса Трепова призналась, что получала задания от украинских кураторов, обещавших девушке место в одном из престижных информагентств Киева.

6 мая нынешнего года также было совершено покушение на российского писателя Захара Прилепина. В момент теракта Прилепин находился в Нижегородской области, передвигаясь на машине марки "Ауди". Автомобиль россиянина был дистанционно подорван, в результате чего на месте скончался водитель писателя Александр Шубин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе. Сам Захар Прилепин выжил, пройдя успешную реабилитацию.