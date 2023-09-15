Ключевой причиной кризиса рождаемости стало изменение института семьи

Будущее любого общества и государства определяется репродуктивным потенциалом молодых мужчин и женщин, то есть их способностью к деторождению. Это не просто громкие слова, используемые в переносном смысле, их нужно понимать в самом, что ни на есть прямом, буквальном значении.

В течение второй половины XX века в большинстве развитых стран возник и получил широкое распространение так называемый процесс демографической модернизации. Как он проявляется? Ответ прост: падением рождаемости, ростом числа искусственных абортов и внебрачных рождений, все большим замещением внутрисемейных связей социальными связями, либерализацией брачно-семейных отношений.

Результат таких процессов – угрожающее развитие демографической ситуации в ряде европейских государств на протяжении последних десятилетий. Депопуляцией (превышением числа умерших над числом родившихся) охвачено коренное население Швеции, Германии, Италии, Польши. Беларусь не представляет исключения. В настоящее время наша страна переживает сложный период своего демографического развития. Ещё лет двадцать назад социологи сделали предупреждение об опасности снижения рождаемости. К сожалению, действительность очень скоро превзошла самые мрачные прогнозы. Сегодня уже можно смело говорить о депопуляции, а проще говоря, о вымирании коренных европейских народов, в том числе и белорусского.

На протяжении всех послевоенных лет, вплоть до начала 1990-х гг., численность населения Беларуси постоянно росла. В 1993 году впервые за всю историю белорусского народа в мирное время, без видимых внешних причин количество умерших превысило число родившихся. В этот год, ставший началом фактического вымирания белорусского народа, младенцев родилось на 86 меньше, чем умерло стариков.

С 1993 года и по сегодняшний день в нашей стране процесс депопуляции идёт, не угасая. Цифры официальной статистики свидетельствуют, что за последние 20 лет народ Беларуси уже потерял вследствие отрицательного сальдо родившихся и умерших более трёхсот тысяч человек. Поэтому главным, определяющим фактором современной кризисной демографической ситуации является рождаемость.

Кстати, самый высокий в мире уровень рождаемости зафиксирован в африканских странах Нигер и Чад. Там ежегодно к каждой тысяче граждан прибавляется по 46 новорожденных детей. В Беларуси к каждой тысячи жителей ежегодно прибавляется 10,7 младенцев, в России – 11,6. Самая низкая в мире рождаемость в 2022 году была зафиксирована в Японии. Почему так происходит? Демографическая картина напрямую связана с семьей, поэтому, чтобы определить, почему люди перестали хотеть рожать детей, посмотрим, как обстоят дела в современных семьях.

На протяжении истории семья всегда считалась «фабрикой» человеческих жизней. Именно семья обеспечивает наилучшие условия для воспроизводства поколений, которое обязательно для существования любого общества. Но сегодня, к сожалению, институт семьи и брака переживает глубокие изменения.

И как результат – семья перестала выполнять свою основную социальную функцию – репродуктивную, то есть рожать детей. Современная городская семья не нуждается в большом количестве детей. Сегодня брак и семья рассматриваются многими людьми только как объект удовлетворения эгоцентрических потребностей. Узы партнёрства воспринимаются как вещи, которые следует потреблять, а не производить.

Существенная тенденция последних десятилетий – «разделение родительства и семьи», а точнее родительства и супружества. Одно из доказательств этой тенденции – более частый отказ от рождения детей, сознательная бездетность в пользу удовлетворения собственных потребностей, предпочтение личных интересов семейным.

Индивидуализм называют врагом семьи и человеческих взаимоотношений, потому что он приводит к разъединению. Индивидуализм нередко сопровождается эгоизмом, поведением, которое целиком определяется мыслями о собственной выгоде, предпочтением своих интересов интересам других (даже близких) людей. А когда брак существует только для личного удобства, обесценивается главная социальная функция – рождение и воспитание детей, уход за ними.

Молодые семьи всё чаще откладывают рождение детей на перспективу. С одной стороны, откладывание рождений свидетельствует о более осознанном подходе молодых пар к появлению детей в их семьях, стремлении сначала "встать на ноги". А с другой стороны, откладывание рождения детей негативно влияет на динамику рождаемости.

Раньше супруги вступали в брак, не только «ради удовольствия», но и продолжения потомства. Иметь детей и быть отцом и матерью для семьи было нормой. Культура отношений полов с самого начала появления зиждилась на инстинкте отцовства и материнства и была нерасторжима с продолжением рода и воспитанием детей. Первое любовное письмо, написанное на каменной плите в древнем Вавилоне, гласило: «Я такой-то хочу, чтобы такая-то была матерью моих детей».

Семья без детей – была исключением, чем-то ненормальным. Сегодня иметь детей считается «неудобным и непрактичным». По мнению русско-американского социолога Сорокина П.А., дети – это «обручи», которые сплачивают семейный союз, заставляют супругов терпеливо относиться друг к другу, мешают им расходиться из-за пустяков, дают смысл браку. Забота же о детях мешает и неверности супругов, направляет поведение родителей в сторону сохранения интересов семьи и её цельности.

Иначе складывается ситуация в браке без детей. Отсутствие детей во многих формах ведёт к большому легкомыслию: забота о детях, о семейном очаге, могла остановить супруга от соблазна и от легкомыслия, при браке без детей – этот «тормоз» – отсутствует и не давит своей тяжестью на поведение человека.

При браке с детьми неизменно вставал вопрос: «А как же дети?», который удерживал от посягательства на целостность семьи. При бездетности – этого вопроса нет, а потому – нет и этого скрепляющего семью цемента.

Отсутствие детей в семье также ведёт к её ослаблению в том смысле, что дети заполняют досуг супругов. При бездетности – время ничем не занято, появляется пустота и скука, а в таких условиях – появляется тысяча соблазнов, ведущих разными путями к одному итогу – к нарушению святости и прочности семьи.

В связи с этим демографический кризис, охватывающий сегодня многие государства вызван кризисом, который охватил современные семьи. Социологи и демографы с тревогой отмечают, что малодетность или даже бездетность становятся социокультурными нормами в развитых странах. Дети перестали быть главной ценностью для людей, молодыми супругами они рассматриваются как обуза, которая вносит в их гармоничную жизнь хаос и беспорядок.

А ведь именно дети были, есть и будут ведущим фактором семейной интеграции: они сплачивают семейный союз, защищая от конфликтов, заставляют супругов терпеливо относиться друг к другу, мешают им конфликтовать из-за пустяков, дают смысл браку. И в конце концов, не желая заводить детей, мы обрекаем себя, свой народ на вымирание.