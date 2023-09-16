Минеев объявил о возвращении в зону СВО после досрочной победы над Карвальо

15 сентября "Бойцовский клуб" телеканала "Рен ТВ" провёл очередной турнир по кикбоксингу, который состоялся в Элисте, столице Калмыкии. Мэйн-ивентом мероприятия стала встреча российского бойца смешанных единоборств Владимира Минеева с бразильским атлетом Рафаэлем Карвальо, также выступающим в стиле MMA и ранее являвшимся чемпионом престижного промоушена Bellator, где когда-то господствовал Фёдор Емельяненко. Тем не менее, Минеев и Карвальо отошли от своих базовых дисциплин, порадовав зрителей кикбоксёрским поединком.

В первом раунде Рафаэль Карвальо предпочёл работать в правосторонней стойке, периодически поддавливая Владимира Минеева к канатам. Бразильский спортсмен мало работал руками, однако наносил множество ударов ногами. Наиболее успешными оказались мидл-кики Карвальо. Минеев же старался не оказаться загнанным в угол, выбрав своей целью вести бой в центре ринга.

Во втором раунде Владимир начал работать активнее, также выбрасывая мидл-кики и стопперы ногами. Параллельно с этим российский атлет наносил множество ударов руками, и один из эпизодов оказался особенно удачным для Минеева: когда на таймере второго раунда была цифра "1:17", Рафаэль Карвальо выбросил хук левой рукой, что стало большой ошибкой.

Дело в том, что Владимир Минеев прочитал действия бразильского визави, заготовив крайне коварный контрудар. Одновременно с хуком Карвальо Минеев выбросил собственный хук левой рукой на сайд-степе. Резкое смещение в сторону позволило Владимиру обрушить Рафаэля на канвас, и хотя впоследствии Карвальо поднялся на ноги, рефери остановил встречу.

Известно, что в 2009 году Владимир Минеев был "срочником" в российской армии, заступив на службу во внутренние войска. Уже в 2018 россиянин примерил голубой берет, став контрактным военнослужащим 31 гвардейской бригады ВДВ.

После начала специальной военной операции на Украине стало известно, что в Киевской области скончался родной брат Минеева Пётр. Близкий родственник именитого бойца MMA участвовал в штурме аэропорта Гостомеля, где отдал свою жизнь за родину. Позднее Владимир признавался, что оказался глубоко потрясён известиями о гибели брата, и когда в России началась частичная мобилизация, выбор Минеева оказался прост.

Получив повестку об явке в военкомат, Владимир Минеев не стал скрываться от призыва, добровольно придя в мобилизационный пункт. По словам Минеева, военный комиссар разрешил ему идти домой, поскольку в его семье уже есть погибший в зоне проведения СВО. Выслушав совет добродушного военкома, Минеев решил поступить по-своему, отправившись добровольцем на Донбасс.

Накануне вернувшийся с фронта Владимир провёл поединок с Рафаэлем Карвальо, и несмотря на разгромную победу, россиянин не остался на заслуженный отдых для почивания на лаврах. Минеев рассказал, что принял решение вернуться в зону спецоперации на Донбассе уже в ближайшие дни.