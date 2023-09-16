Преподаватель МГАТК завоевал 2 медали на Чемпионате мира по гиревому спорту в Хиве

Накануне завершились Чемпионат и Первенство мира по гиревому спорту, которые прошли в городе Хива Хорезмской области Республики Узбекистан. В состязании приняли участие спортсмены более чем из двадцати государств, среди которых Беларусь, Россия, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Иран, Польша, Великобритания, Соединённые Штаты, Турция, Венгрия и прочие.

В текущем Чемпионате мира участвовали более шестисот гиревиков со всей планеты, в том числе наши земляки: республику представлял Павел Ходочинский, руководитель физической подготовки Марьиногорского государственного ордена "Знак Почета" аграрно-технического колледжа имени В. Е. Лобанка (МГАТК). Также сборную Беларуси представил выпускник МГАТК Александр Соловей.

Несмотря на ожесточённую конкуренцию, Ходочинский смог собрать сразу две медали: золотую и серебряную. Выступая на Первенстве мира, Павел занял первое место в дисциплине "толчок двух гирь по длинному циклу". Также Павел Ходочинский завоевал серебро по гиревому двоеборью, благодаря чему увёз на родину ценные спортивные трофеи.