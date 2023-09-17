Могилевчанка рассказала историю съёмок советского сериала «Друзей не выбирают»

Жительница Могилёва Лариса Барковская проявила себя в самых разных сферах - как модельер одежды, дизайнер печатных изданий, художник. Но работа в областном управлении кинофикации - особая страница в ее биографии.
Как один из топ-менеджеров структуры, в советские годы она создала клуб любителей кино, сорганизовывала встречи зрителей с актерами, принимала участие в кинофестивалях В домашнем архиве горожанки сегодня хранятся фото и автографы Марчелло Мастроянни, Никиты Михалкова, Стаса Садальского и многих других знаменитостей.
Ярким воспоминанием также стали съемки культового фильма «Друзей не выбирают» режиссера Бориса Шадурского и личное знакомство с актером Владимиром Ивашовым, сыгравшим в нем главную роль.
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Мы встречаемся на площади Орджоникидзе и берем курс в сторону Пожарного переулка. Сорок лет назад здесь стояли старые ветхие дома, которые послужили декорацией в одной из сцен.
"Картину снимали на «Беларусьфильме». И немалая часть съемок прошла как в самом Могилеве, так и в его окрестностях", — поделилась Лариса Иллиадоровна.
Сама она, можно сказать, почти случайно стала непосредственным свидетелем создания ленты о трех товарищах, чья юность пришлась на годы Великой Отечественной, а зрелость - на период восстановления Советского Союза после войны
"Меня разыскал звукооператор. Ему сказали: мол, есть такая Барковская, у которой отличная коллекция грампластинок. В том числе и с песнями военных лет, которые звучат в кинофильме. Конечно, я выручила творческий коллектив", - вспоминает пенсионерка.
Актеры в Могилёве бывали наездами: отсняв некий сюжет, они уезжали, чтобы потом вернуться снова, и так на протяжении нескольких месяцев.
В кадр попали улицы Ленинская, Лазаренко, Первомайская. Две первые сегодня изменились до неузнаваемости: на одной вместо частных домов выросли каменные, а по второй проложили большой мост, выровнявший крутые подъемы дороги.
А вот здание Белорусско-Российского университета осталось прежним. Во время съемок на его углу установили киношную справочную, где герой Ивашова, журналист Андрей Ковальчук, искал адрес любви своей юности – Надежды Корсаковой, которую сыграла Людмила Нильская.
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"Владимир Ивашов к тому моменту был большой знаменитостью. Кто не помнит его в «Балладе о солдате» Григория Чухрая? Для моего поколения шестидесятых-семидесятых этот фильм стал культовым – как и актер, сыгравший в нем главную роль", — призналась пенсионерка.
Тем удивительнее были простота и воспитанность народного артиста, его уважение к человеку любого статуса. "Никакой звездности, чувства превосходства или требований повышенного внимания к своей персоне", - признала Барковская.
Она рассказала, что не могла не предложить знаменитости встречу со зрителями. Могилевчане, несомненно, были бы счастливы увидеть вживую кумира, задать ему интересующие их вопросы. Однако Владимир Сергеевич неожиданно наотрез отказался. Лариса Иллиадоровна поинтересовалась: в чем причина?
Ивашов пояснил: собираясь в Могилев, не рассчитывал на парадные приёмы. В его дорожном гардеробе в основном была только та одежда, которая нужна для съемок. А как выйти на сцену, если нет костюма? Это неуважение к зрителю, и он такого позволить себе не может.
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Владимира Ивашова зрители помнят по таким знаковым лентам, как «Герой нашего времени» Станислава Ростоцкого, «Тамань» Владимира Барского, «Железный поток» Ефима Дзигана и многим другим.
В картине «Новые приключения неуловимых» актер воплотил образ адъютанта полковника Кудасова. Песня «Русское поле», которую исполнил Ивашов, стала его визитной карточкой. Лариса Барковская напомнила, что он сам пел и играл в этом фильме. Иногда брал в руки гитару и по окончании съемочных дней в Могилёве.
"Эти посиделки были очень душевными, искренними", — рассказала Лариса Иллиадоровна. – "Не было никакой натянутости и фальши. Говорили о творчестве, вспоминали смешные случаи и, конечно, пели. К слову, здесь тоже определяющим было внимание к тому, кто рядом: Владимир Сергеевич, исполнив песню, передавал гитару мне, потом я передавала ее в другие руки".
Могилевчанка отметила, что есть эпизод с застольем и в фильме. Для его съемок требовалось vip-квартира тогдашнего уровня – так, чтобы выдать ее за жилье министра советской эпохи.
"Выручила коллега, которая была замужем за сыном крупного на тот момент партийного чиновника. За съемками следил, считай, весь элитный дом! Кинооборудование тогда было габаритным, кабели тянули на пятый этаж. Хозяйка квартиры целый день парила-жарила, чтобы накормить дорогих гостей, то есть всю съемочную группу. А непосредственно для кадра еду заказали в местном ресторане", — вспоминает пенсионерка.
Лариса Иллиадоровна уточнила, что к тому времени правила отношения к съедобному реквизиту изменились: его уже не нужно было возвращать назад для списания. Потому актеры, режиссеры и их могилёвские помощники после трудного дня с удовольствием посидели за столом со вкусными яствами. Конечно, была востребована и гитара, под которую охотно пел Ивашов.
А еще через год фильм «Друзей не выбирают» вышел на телеэкраны. Он рассказал о дружбе и любви, верности Родине и своему делу. О тех духовных ценностях, на которых базируется жизнь. Хотя лента и была снята в советскую эпоху, она не потеряла своей актуальности и сегодня. Неудивительно, что после некоторого забвения интерес к этой картине сегодня вновь стал расти.