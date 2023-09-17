Могилевчанка рассказала историю съёмок советского сериала «Друзей не выбирают»

Ярким воспоминанием также стали съемки культового фильма «Друзей не выбирают» режиссера Бориса Шадурского и личное знакомство с актером Владимиром Ивашовым, сыгравшим в нем главную роль.

Как один из топ-менеджеров структуры, в советские годы она создала клуб любителей кино, сорганизовывала встречи зрителей с актерами, принимала участие в кинофестивалях В домашнем архиве горожанки сегодня хранятся фото и автографы Марчелло Мастроянни, Никиты Михалкова, Стаса Садальского и многих других знаменитостей.

Жительница Могилёва Лариса Барковская проявила себя в самых разных сферах - как модельер одежды, дизайнер печатных изданий, художник. Но работа в областном управлении кинофикации - особая страница в ее биографии.

Мы встречаемся на площади Орджоникидзе и берем курс в сторону Пожарного переулка. Сорок лет назад здесь стояли старые ветхие дома, которые послужили декорацией в одной из сцен. "Картину снимали на «Беларусьфильме». И немалая часть съемок прошла как в самом Могилеве, так и в его окрестностях", — поделилась Лариса Иллиадоровна. Сама она, можно сказать, почти случайно стала непосредственным свидетелем создания ленты о трех товарищах, чья юность пришлась на годы Великой Отечественной, а зрелость - на период восстановления Советского Союза после войны "Меня разыскал звукооператор. Ему сказали: мол, есть такая Барковская, у которой отличная коллекция грампластинок. В том числе и с песнями военных лет, которые звучат в кинофильме. Конечно, я выручила творческий коллектив", - вспоминает пенсионерка. Актеры в Могилёве бывали наездами: отсняв некий сюжет, они уезжали, чтобы потом вернуться снова, и так на протяжении нескольких месяцев. В кадр попали улицы Ленинская, Лазаренко, Первомайская. Две первые сегодня изменились до неузнаваемости: на одной вместо частных домов выросли каменные, а по второй проложили большой мост, выровнявший крутые подъемы дороги. А вот здание Белорусско-Российского университета осталось прежним. Во время съемок на его углу установили киношную справочную, где герой Ивашова, журналист Андрей Ковальчук, искал адрес любви своей юности – Надежды Корсаковой, которую сыграла Людмила Нильская.

"Владимир Ивашов к тому моменту был большой знаменитостью. Кто не помнит его в «Балладе о солдате» Григория Чухрая? Для моего поколения шестидесятых-семидесятых этот фильм стал культовым – как и актер, сыгравший в нем главную роль", — призналась пенсионерка. Тем удивительнее были простота и воспитанность народного артиста, его уважение к человеку любого статуса. "Никакой звездности, чувства превосходства или требований повышенного внимания к своей персоне", - признала Барковская. Она рассказала, что не могла не предложить знаменитости встречу со зрителями. Могилевчане, несомненно, были бы счастливы увидеть вживую кумира, задать ему интересующие их вопросы. Однако Владимир Сергеевич неожиданно наотрез отказался. Лариса Иллиадоровна поинтересовалась: в чем причина? Ивашов пояснил: собираясь в Могилев, не рассчитывал на парадные приёмы. В его дорожном гардеробе в основном была только та одежда, которая нужна для съемок. А как выйти на сцену, если нет костюма? Это неуважение к зрителю, и он такого позволить себе не может.