ФСБ задержала трансгендера, готовившего атаку на военкоматы в Ростове

Вечером 17 сентября в социальных сетях появились несколько видеозаписей, на которых запечатлен момент задержания гражданина России в Ростове-на-Дону. Известно, что парень был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности, которые раскрыли его намерение совершить теракт.

На видео представлен момент первичного допроса задержанного: агенты ФСБ ведут беседу с юношей, который лежит на земле со связанными руками. В ходе разговора парню разъясняют причины его задержания, зачитывая распечатку сообщений, оставленных россиянином в социальных сетях.

В распечатанных файлах фактически содержится чистосердечное признание злоумышленника, поскольку в них молодой человек пишет о планах совершить атаки на здания военкоматов в Ростове. При этом задержанный утверждал, что планировал забросать окна военных комиссариатов коктейлями Молотова.

Также в распечатке сообщений задержанный писал о неприязни к вооружённым силам России. Характерно, что на представленных бумагах также были фрагменты переписки злоумышленника с лицами, представляющими армию Украины. Впоследствии нейтрализованный силовиками россиянин признался, что получал задания от украинских кураторов.

Работники ФСБ выяснили, что задержанного зовут Руднев В. В., а в диалоге с кураторами из Украины парень просил называть себя "Техник", утверждая, что таков его позывной. В разговоре с агентами российских спецслужб Руднев подтвердил, что распечатанная переписка действительно велась от его имени.

При обыске рюкзака украинского агента правоохранители обнаружили секс-игрушки и женскую одежду, после чего поинтересовались у парня, что это. Молодой человек заявил, что он является трансгендером, который хочет "перейти в девушку". Услышав такой ответ, большинство из присутствовавших силовиков не смогли скрыть своего удивления.

Примечательно, что в ходе своего задержания Руднев просил правоохранителей отпустить его, однако ему сообщили, что он "уже приехал". Осознав своё положение, задержанный поинтересовался, грозит ли ему большой тюремный срок. Агенты Федеральной службы безопасности ответили утвердительно.