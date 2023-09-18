Два человека погибли при столкновении самолётов на шоу Reno Air Racing в Неваде

14:29 2023-09-18

Лётное шоу Reno Air Racing ознаменовалось трагедией, унёсшей жизни двух пилотов.

Накануне в американском штате Невада стартовала встреча любителей авиационной техники, которая проводится в рамках мероприятия Reno Air Racing. В ходе шоу проводятся традиционные воздушные гонки, плацдармом для которых является одноимённый город Рино. Несмотря на то, что RAR проводится с 1964 года вот уже 60 лет, нынешний турнир не обошёлся без человеческих жертв.

В рамках так называемой "Золотой гонки", прошедшей в аэропорту Рино, случилась катастрофа: прямо в воздухе столкнулись два одномоторных самолёта, AT-6B и T-6G. Оба самолёта произведены авиационными концернами Северной Америки, и их встреча на полях Reno Air Racing должна была установить наиболее быстрое воздушное судно.

Управление гражданской авиацией Соединённых Штатов информирует, что столкновение произошло 17 сентября в 14:15 по часовому поясу Невады UTC-7 PDT (разница с Москвой составляет 10 часов). В результате инцидента пилоты двух самолётов скончались на месте. Известно, что кроме лётчиков в разбившихся T-6G и AT-6B других членов экипажа не было.

Руководство Reno Air Racing опубликовало экстренный пресс-релиз, в котором сообщается, что проведение всех гонок в рамках невадского турнира было временно прекращено из-за трагического инцидента в аэропорту Рино. В настоящий момент на месте трагедии работают правоохранители и спасатели, которые пытаются установить истинные причины произошедшего.

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    В США нередки инциденты, связанные с крушением или экстренной посадкой лётной техники. Частота таких событий связана с высокой степенью развития авиационной отрасли в Штатах. 15 сентября стало известно, что в городе Бельвью штата Вашингтон произошло крушение гидроплана, из-за чего один человек скончался на месте, ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Известно, что воздушное судно упало в озеро Саммамиш.

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    18 сентября инцидент с самолётом также произошёл в американском Массачусетсе: пилот одномоторного судна Nieuport 28 хотел посадить его вблизи местного музея, однако в момент посадки вскрылась неисправность одного из шасси. В результате неудачной посадки самолёт оказался на земле в перевёрнутом положении.

    Прибывшие на место происшествия медработники оперативно осмотрели пилота, выяснив, что мужчина ранений не получил. Впоследствии американец от госпитализации отказался. Характерно, что перевернувшийся самолёт Nieuport 28 производился во Франции ещё во время Первой мировой войны 1914-1918 годов.