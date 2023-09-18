Два человека погибли при столкновении самолётов на шоу Reno Air Racing в Неваде

Накануне в американском штате Невада стартовала встреча любителей авиационной техники, которая проводится в рамках мероприятия Reno Air Racing. В ходе шоу проводятся традиционные воздушные гонки, плацдармом для которых является одноимённый город Рино. Несмотря на то, что RAR проводится с 1964 года вот уже 60 лет, нынешний турнир не обошёлся без человеческих жертв.

В рамках так называемой "Золотой гонки", прошедшей в аэропорту Рино, случилась катастрофа: прямо в воздухе столкнулись два одномоторных самолёта, AT-6B и T-6G. Оба самолёта произведены авиационными концернами Северной Америки, и их встреча на полях Reno Air Racing должна была установить наиболее быстрое воздушное судно.

Управление гражданской авиацией Соединённых Штатов информирует, что столкновение произошло 17 сентября в 14:15 по часовому поясу Невады UTC-7 PDT (разница с Москвой составляет 10 часов). В результате инцидента пилоты двух самолётов скончались на месте. Известно, что кроме лётчиков в разбившихся T-6G и AT-6B других членов экипажа не было.

Руководство Reno Air Racing опубликовало экстренный пресс-релиз, в котором сообщается, что проведение всех гонок в рамках невадского турнира было временно прекращено из-за трагического инцидента в аэропорту Рино. В настоящий момент на месте трагедии работают правоохранители и спасатели, которые пытаются установить истинные причины произошедшего.