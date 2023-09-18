Блащак раскрыл секретные документы о подготовке Польши к войне с РФ в 2011 году

18 сентября польский министр обороны Мариуш Блащак опубликовал новую видеозапись, на которой раскрыл засекреченные документы, подготовленные Министерством обороны страны в 2011 году. В обнародованных бумагах содержалась информация о подготовке Польши к полномасштабному военному конфликту с Россией, при этом речь шла об исключительно оборонной войне.
По словам Блащака, двенадцать лет назад в администрации Варшавы считали, что российские войска могут начать спецоперацию на польской территории. При этом чиновник рассказал, что согласно прогнозам 2011 года, армия Польши смогла бы оборонять собственные земли максимум четырнадцать дней.
Также Мариуш Блащак признался, что местное Минобороны разработало план, по которому польские войска должны были отступить за реку Висла, проходящую в том числе через Варшаву. Отступление национальной армии за Вислу предполагало, что к подразделениям ВС РФ перешла бы половина территории Польши.
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Блащак показал карту вероятного отступления польской армии, на которой подтверждается, что в случае реализации данного плана войска России заняли бы половину Польши в течение недели. Кроме того, политик обратился к руководству партии "Гражданская платформа".
В обращении Мариуш Блащак напомнил, что именно "Гражданская платформа" была главенствующей политической фракцией в Польше на момент 2011 года. В период с 2010 по 2015 год польским президентом был Бронислав Коморовский, также являющийся выходцем из данной партии.
По данным Блащака, именно "Гражданская платформа" является инициатором плана, при котором половина территорий Польши могла бы отойти к России. Отступление польских войск за Вислу превратило бы Варшаву в зону боевых действий, и Мариуш Блащак уверен, что ответственные за разработку подобного плана должны понести ответственность.
В конце видеозаписи Блащак напоминает, что представители партии "Гражданская платформа" участвуют в нынешних выборах в парламент Польши. Обращаясь к избирателем, Мариуш Блащак рекомендовал им серьёзно подумать о том, за кого им голосовать.