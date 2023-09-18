Блащак раскрыл секретные документы о подготовке Польши к войне с РФ в 2011 году

18 сентября польский министр обороны Мариуш Блащак опубликовал новую видеозапись, на которой раскрыл засекреченные документы, подготовленные Министерством обороны страны в 2011 году. В обнародованных бумагах содержалась информация о подготовке Польши к полномасштабному военному конфликту с Россией, при этом речь шла об исключительно оборонной войне.

По словам Блащака, двенадцать лет назад в администрации Варшавы считали, что российские войска могут начать спецоперацию на польской территории. При этом чиновник рассказал, что согласно прогнозам 2011 года, армия Польши смогла бы оборонять собственные земли максимум четырнадцать дней.

Также Мариуш Блащак признался, что местное Минобороны разработало план, по которому польские войска должны были отступить за реку Висла, проходящую в том числе через Варшаву. Отступление национальной армии за Вислу предполагало, что к подразделениям ВС РФ перешла бы половина территории Польши.