Гребенщиков отказался выступать на Украине, заявив о планах помогать русским

Вечером 19 сентября Борис Гребенщиков дал новое интервью. Ранее осудивший спецоперацию на Украине и признанный иноагентом певец в беседе с журналистами впервые публично признался, что не намерен выступать с концертной программой на украинской территории. Кроме того, Гребенщиков заявил, что в ближайшие годы он не планирует возвращаться в Россию.

По словам Бориса Гребенщикова, его отказ от выступлений на Украине продиктован радикальным отношением жителей этого государства к россиянам. Гребенщиков уверен, что среднестатистический украинец не верит в возможность существования "хороших русских", из-за чего его присутствие на Украине нежелательно.

Отказ от дачи концертов в Киеве и других украинских городах Борис Гребенщиков объяснил также своим желанием активно помогать россиянам, что не будет положительно воспринято политическим режимом Владимира Зеленского. Российский исполнитель выразил уверенность в том, что множество жителей РФ, не согласных с проведением спецоперации, находятся в тяжёлом положении и нуждаются в поддержке.

Примечательно, что ещё до начала СВО Гребенщиков практически на постоянной основе проживал в Великобритании, иногда приезжая в Россию для встречи с друзьями и родственниками. Прилетая на родину, певец также радовал своих поклонников нечастыми выступлениями. Сейчас же Борис признался в нежелании возвращаться в РФ из-за боязни уголовного преследования.

Также после старта спецоперации Борис Гребенщиков официально объявил о своём выходе из рок-группы "Аквариум", где он являлся солистом. Причиной для ухода из музыкального коллектива послужил тот факт, что некоторые его участники выразили открытую поддержку действиям российских войск на Украине.

24 февраля 2022 года стало переломным моментом для жизни множества российских деятелей культуры, поскольку некоторые из них раскритиковали СВО и покинули Россию. В частности, спецоперацию на Украине осудили рэперы Face, Oxxxymiron, Noize MC, получившие статус иноагентов. Также с критикой СВО выступал певец и юморист Максим Галкин, впоследствии получивший статус иноагента от Министерства юстиции.

Вместе с тем специальную военную операцию поддержали Николай Басков, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Дмитрий Гинтер (Дима Бамберг), Валерий Кипелов и многие другие звёзды российской эстрады.