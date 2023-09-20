Концерт Snoop Dogg в Ереване перенесён из-за массовых протестов в городе

23 сентября в Ереване должен был пройти сольный концерт американского рэп-исполнителя Snoop Dogg, однако в сети начала появляться информация о возможной отмене мероприятия. Поводом для переноса концерта послужили массовые акции протеста в армянской столице, вызванные бездействием Никола Пашиняна на фоне военной операции армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

После подписания акта о капитуляции властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики протесты в Армении лишь усилились: начался штурм здания правительства и стычки радикалов с правоохранителями. Один из сотрудников ОМОНа, участвующий в разгоне демонстрантов, получил ранение головы и был эвакуирован с места событий.

Концертное агентство, занимающееся организацией выступления Снуп Дога в Ереване, внимательно наблюдало за общественными настроениями в армянской столице, и поздно вечером 20 сентября было принято решение о переносе концерта американского музыканта. При этом менеджер Snoop Dogg не ответил на вопрос о том, на какую дату переносится концерт.

Стоимость одного билета на концерт Снуп Дога в Ереване варьировалась от 186 до 508 белорусских рублей. Несмотря на то, что перспектива отмены концерта уже несколько дней становилась всё более осязаемой, организаторы мероприятия продолжили продавать билеты днём среды. Вечером того же дня концерт был официально отменён.

19 сентября Минобороны Азербайджана опубликовало экстренный пресс-релиз, в котором утверждалось, что армянские войска нанесли ракетный удар по азербайджанскому военному автомобилю. В ответ на нарушение режима прекращения огня армия Азербайджана начала контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе.

Уже 20 сентября самопровозглашённое карабахское правительство капитулировало перед Азербайджаном из-за нежелания продолжать боевые действия. Позднее азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что национальные войска смогли достичь целей военной операции всего за 24 часа.