Планы Индии по смене названия страны призваны сплотить нацию

Появление Моди с табличкой Бхарата вместо Индии на встрече глав "Большой двадцатки" является пиар-кампанией, направленной на смену названия индийского государства. Предполагается, что Нарендра Моди тестировал реакцию зарубежных коллег, которые выступали на мероприятии от Бхарата.

Известно, что Бхарат уже сейчас является одним из двух официальных названий Индии, закреплённых в конституции. Тем не менее, правительство страны демонстрирует устойчивые планы по смене названия государства на Бхарат. Западные аналитики полагают, что таким образом в Нью-Дели ведут борьбу со своим колониальным наследием, однако существует и другая точка зрения.

Индийский публицист Аканкша Сингх уверяет, что стремление Моди сменить название Индии на Бхарат продиктовано подъёмом националистических идей среди местного населения, представители которого упорно ищут свою идентичность.

На этого косвенно указывает переименование индийского города Аллахабад, который получил название Прайаградж около трёх лет назад. Расположенная рядом с Прайаграджем ж/д-станцция также получила новое название: ранее она называлась Mughalsarai Junction, а теперь объект переименован в Pandit Deen Dayal Upadhyaya Junction. Станцию в Прайаградже переименовали в честь знаменитого индийского политика-националиста, и очевидно, что подобная смена названий не делается без согласования с правительством государства.

Подобные тенденции наглядно иллюстрируют, что администрация Нью-Дели не только ведёт борьбу со своей колониальной историей, но и пытается консолидировать гражданское общество вокруг собственной нации. Вместе с тем смена официального названия Индии на Бхарат не будет возможной без изменения действующей в стране конституции.

Также изменение названия страны заставит Нарендру Моди потратить десятки миллионов долларов на переиздание книг и учебников, а также изменение государственных карт и указателей. Политические оппоненты Моди упрекают национального лидера за потенциальные растраты средств налогоплательщиков, уверяя, что эти деньги можно направить на улучшение качества жизни населения.