Во Флориде убит 4-метровый аллигатор с останками человека в пасти

24 сентября ряд американских СМИ, включая телеканал NBC News, сообщили о пугающем инциденте в Ларго: местный житель проходил мимо речного канала, заметив, как аллигатор тащит в пасти останки человеческого тела. Очевидцем событий стал Джамаркус Буллард, который в беседе с журналистами подробно рассказал об увиденном.

По словам Булларда, заприметив аллигатора в воде, он бросил в животное камень, после чего оно попыталось скрыться на глубину. Вместе с тем аллигатор поднял пасть из воды, благодаря чему Джамаркус увидел нечто, напоминающее верхнюю часть человеческого тела. Обеспокоенный американец незамедлительно позвонил в 911.

Пока Джамаркус Буллард ждал прибытия спасателей и полицейских, мужчина начал снимать аллигатора на камеру телефона, впоследствии предоставив сделанную видеозапись репортёрам. Также на видео попал момент прибытия сотрудников полиции к месту, где находился аллигатор.

Вместе с полицейскими к речному каналу приехали сотрудники Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды, которые измерили длину опасного хищника. Выяснилось, что длина животного составляла 13 футов (396,24 метра). В пресс-релизе отделения полиции Ларго утверждается, что впоследствии аллигатора достали на сушу и умертвили.

Также сотрудники спецслужб подтвердили догадки Булларда о человеческих останках в пасти животного. Оказалось, что аллигатор доедал туловище женщины, однако следователи до сих пор не установили, была ли она убита хищником. Правоохранителям удалось установить личность погибшей: ей оказалась местная жительница Сабрина Пекхэм.

После обнародования материала о гибели Пекхэм её соседи признались, что теперь им тревожно ходить рядом с речным каналом. Одна их соседок погибшей рассказала, что возле водоёма нередко можно увидеть малолетних детей.

Обнаруживший аллигатора Джамаркус Буллард также заявил, что его обычный путь на работу пролегает рядом с каналом, и после инцидента с аллигатором мужчина пообещал быть внимательнее.