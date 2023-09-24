В Дагестане водитель «Жигулей» специально наехал на мальчика и лишился машины

Вечером 23 сентября в дагестанском Агачауле произошло ДТП, попавшее на камеры наружного наблюдения одного из магазинов. На видео запечатлено, как автомобиль "Жигули" красного цвета намеренно сбивает ребёнка на велосипеде. Об умышленности наезда свидетельствует тот факт, что водитель "Жигулей" несколько раз сдавал назад, пытаясь прицельно сбить подростка.

После того, как "легковушка" наехала на несовершеннолетнего, из её салона вышли двое юношей, которые подошли к пострадавшему, поговорив с ним около минуты. Позднее к месту происшествия подъехал другой автомобиль, и ответственные за наезд на ребёнка поспешили скрыться в неизвестном направлении.

Видеозапись с камер была немедленно передана в агачаульский отдел МВД для изучения правоохранителями, однако родственники сбитого мальчика решили не полагаться на закон и устроили самосуд: родители самостоятельно нашли обидчиков сына, которые объяснили мотивы своего поступка.

По словам виновных, юный велосипедист якобы специально подрезал их "Жигули", ввиду чего они решили проучить ребёнка. Не дожидаясь возбуждения уголовного дела, родные пострадавшего сожгли автомобиль, на котором был совершён наезд.

Характерно, что для обнаружения виновных в ДТП родственникам велосипедиста потребовалось всего четыре часа: авария произошла 23 сентября около 21:00, а поджог машины совершён в час ночи 24 сентября.

Тем не менее, самосуд не спас виновных в наезде от встречи с полицейскими, поскольку той же ночью нарушивший ПДД водитель был доставлен в отделении полиции для допроса. В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что находившийся за рулём является подростком 2007-го года рождения.

Интересен тот факт, что на обнародованном видеоролике видно, как после аварии ребёнок громко плакал, однако родители пострадавшего уверяют, что телесных увечий велосипедисту удалось избежать.