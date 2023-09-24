19 сентября в Нью-Йорке стартовала высокая неделя Генассамблеи Совбеза Организации объединённых наций. Мероприятие ознаменовалось выступлением Владимира Зеленского, который представил свою "формулу мира", а также речью главы МИД России Сергея Лаврова, заявившего о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

Не менее примечательными оказались выступления президентов африканских держав, которые также посетили Нью-Йорк для участия в заседании Совета безопасности ООН. В частности, глава Кении Уильям Руто публично заявил, что страны Африки не требуют никаких подарков от коллективного Запада.

По словам Руто, африканские государства хотят взаимодействовать на равных с другими свободными странами, поскольку Африка является свободным политическим актором, не подчиняющимся интересам третьих сторон. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо разделил позицию своего кенийского коллеги, напомнив о причинах, по которым африканских континент уже долгие годы находится в упадке.

Акуфо-Аддо подчеркнул, что именно западные страны поддерживали институт рабовладельчества, посягая на свободу темнокожих мужчин и женщин. Кроме того, Нана Акуфо-Аддо уверен, что за торговлю рабами Соединённые Штаты и их партнёры обязаны выплатить репарации народам Африки.

Аналогичные мысли высказал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса: политик выразил уверенность в том, что Африка вынуждена сталкиваться с последствиями существования рабовладельческого строя, который замедлил научно-технический прогресс на всём континенте.

Примечательно, что в последние годы Россия активно наращивает экономико-политическое взаимодействие с африканским регионом, также поддерживая с ним высокоуровневые дипломатические контакты. В конце июля 2023 года в Санкт-Петербурге прошёл саммит "Россия-Африка", где Владимир Путин провёл переговоры с блоком африканских лидеров.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее неоднократно утверждал, что Москва успешно выстраивает партнёрские отношения с государствами Африки, в то время как США и их сателлиты смотрят на африканский континент с позиции своего колониалистского прошлого.