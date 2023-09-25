Нетрезвая пара вломилась в здание ЦИК России с целью попасть на крышу

13:36 2023-09-25
Нетрезвая пара вломилась в здание ЦИК России с целью попасть на крышу

Влюблённые были оперативно задержаны правоохранителями и ожидают решения суда.

Ночью 24 сентября двое москвичей совершили незаконное проникновение в здание Центральной избирательной комиссии России. Полиция узнала о нарушении благодаря камерам видеонаблюдения и системам сигнализации, установленным в здании ЦИКа, и около 5 часов утра злоумышленники были задержаны.

В ходе допроса выяснилось, что в здание Центризбиркома проникли россияне Даниил и Арина, которые вместе работали в московском ЦУМе. Оказалось, что на момент задержания молодые люди были пьяны. Также нарушители рассказали о том, как именно они попали на территорию ЦИКа.

Арина и Даниил признались, что в минувшую субботу они отдыхали в московском баре "Двойная жизнь Вероники", который примыкал ко зданию Центрального избирательного комитета. Выпившая пара сломала дверь бара, ведущую в ЦИК, попав на территорию правительственного учреждения.

Свои мотивы Даниил и Арина объяснили желанием снять красивое видео внутри Центризбиркома. Также парень и девушка планировали попасть на крышу ЦИКа, сняв несколько видеороликов спящей Москвы с высоты птичьего полёта. Тем не менее, нарушители не успели осуществить задуманное, поскольку к моменту подъёма на крышу их перехватили полицейские.

В настоящий момент сотрудники МВД конфисковали видеокамеру у проникших в Центризбирком для изучения отснятых материалов. В свою очередь девушка и парень задержаны и ожидают судебного решения, которое определит их дальнейшую судьбу.

Случаи проникновения в госучреждения нередки не только для России. 17 февраля минувшего года на территорию американского Пентагона (Минобороны США) смог проникнуть кролик. Несмотря на то, что администрация Вашингтона позиционирует Пентагон как одно из самых непреступных зданий в мире, животное добралось до центра оборонного ведомства, пройдя через все охранные посты.

Также в марте 2023 года мужчина в маске пытался вломиться в квартиру федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца. Скрывавший лицо человек вошёл в дом Шольца, который расположен в Потсдаме, однако так и не попал в квартиру чиновника.

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