Польша демонстрирует готовность к прекращению дружбы с Украиной

14:29 2023-09-25
Польша демонстрирует готовность к прекращению дружбы с Украиной

Польско-украинские отношения переживают упадок, который пришёл на смену активизации контактов между Киевом и Варшавой после начала СВО.

25 сентября глава внешнеполитического отдела канцелярии президента Польши Марчин Пшидач дал интервью местной радиостанции, где прокомментировал существенное ухудшение отношений между Варшавой и Киевом. По словам Пшидача, поляки готовы к прекращению дружбы с украинским народом по его инициативе.

Чиновник подчеркнул, что в настоящий момент Украина находится в положении нуждающегося из-за начатой Россией спецоперации. Марчин Пшидач убеждён, что данное обстоятельство обязывает Киев уважительнее относиться к Польше, поскольку именно украинские войска нуждаются в поставках оружия из соседней страны.

Также Пшидач констатировал, что Владимир Зеленский должен прекратить дестабилизировать польско-украинские дипломатические отношения, которые ухудшаются из-за высказываний президента Украины.

Накануне Еврокомиссия отказалась от пролонгации зернового эмбарго, действующего для сельскохозяйственных культур из Украины. До 15 сентября украинское зерно не могло идти транзитом через Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию.

Когда действие эмбарго истекло, польское правительство ввело собственные ограничения на поставки украинских зерновых. Аналогичные меры предприняли Словакия и Венгрия.

Впоследствии Зеленский с трибун ООН обвинил Польшу и другие страны ЕС в содействии российской спецоперации: политик расценил запрет на транзит украинского зерна в Европу как меры, играющие на руку официальной Москве. После этой речи польский президент Анджей Дуда отменил запланированную встречу с Владимиром Зеленским.

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