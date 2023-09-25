Похмельный автобус в Вегасе: принцип работы

В автобусе группа специально обученных медсестер ставит клиентам капельницы с физраствором и набором витаминов, что помогает организму быстрее переработать остатки алкоголя и вывести продукты его обмена.

При необходимости пациентам назначаются также обезболивающее средство кеторолак, ондансетрон от тошноты и ранитидин от изжоги и боли в желудке. Возглавляет бригаду владелец автобуса, врач-анестезиолог Джейсон Берк.

По его словам, Hangover Heaven является обычной «медицинской практикой на колесах», аналогичной передвижным рентгенкабинетам и донорским пунктам.

Стоимость одного пакета витаминного раствора составляет 90 долларов, двух – 150 долларов.

Процедура занимает около часа. За отдельную плату автобус может подъехать прямо к отелю заказчика.

Берк считает, что его служба не способствует распространению пьянства, поскольку не избавляет от похмелья вообще, а лишь помогает быстрее с ним справиться.