Диетолог Ванесса Ризетто рассказала, какая пряность может помочь в профилактике мигреней

Куркума, популярная индийская пряность, может не только улучшить вкус привычных блюд, но и помочь справиться с мигренью.
Все дело в содержащемся в ней куркумине — интиоксиданте, обладающим противовоспалительным действием.
Как отметила диетолог Ванесса Ризетто, комментируя результаты исследования, проведенного иранскими специалистами, три чайные ложки специи в день могут стать отличным профилактическим средством против мигрени
Исследователи предлагали участниками эксперименте регулярно принимать жирные кислоты омега-3 в сочетании с куркумином.
Авторы исследования полагали, что это сочетание сможет подавить выработку фактора некроза опухоли (ФНО), вызывающего воспаление нервной ткани и боль.
Действительно, участники исследования отмечали, что частота приступов у них уменьшилась после того, как они стали ежедневно принимать куркумин.
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