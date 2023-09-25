Рыболовы рассказали о секретах рыбалки осенью

18:58 2023-09-25
Рыболовы рассказали о секретах рыбалки осенью

В сентябре рыбалка становится более результативной. Но для того, чтобы уловы вас действительно радовали нужно учитывать некоторые особенности, и знать какую рыбу и какими снастями лучше всего ловить в первый осенний месяц.

В сентябре рыба чувствует приближающееся похолодание и начинает усиленно кормиться не только ночью и на зорях, но и в течение всего дня.

Это сезонное изменение в поведении рыбы можно и нужно использовать в своих целях. Так что, дочитывайте эту статью до конца, готовьте снасти, насадки, прикормки и скорее отправляйтесь на щедрую осеннюю рыбалку.

Очень увлекательна сентябрьская рыбалка по карасю. Погожими осенними денечками карась клюет в течение всего дня. В начале месяца он клюет на весь спектр летних насадок, а в его конце предпочитает червя, опарыша и мотыля. Не редки поклевки настоящих исполинов.

Не менее интересна в сентябре ловля плотвы легкой поплавочной удочкой. В это время плотва всё ещё держится вблизи берега. Она хорошо откликается на прикормку. Но оснастку нужно делать более легкую и тонкую, так вода становится гораздо светлее и прозрачнее.

Рекомендую половить в сентябре леща. Сейчас он с каждым днем становится жирнее.

Самая добычливая его ловля – это ловля на кольцо. Но не во всех регионах она разрешена, да и не каждый рыболов имеет лодку и подходящее снаряжение.

Очень интересна ловля леща поплавочной удочкой. Но для того, чтобы она была успешной нужно тщательно подбирать место. Донка и фидер, так же эффективны при ловле леща в сентябре.

Начало сентября очень результативно по ловле красноперки поплавочной удочкой. Если вы знаете место, где она держится, то увлекательная рыбалка вам обеспечена. Поклевки её очень жадные и уверенные.

Окунь в сентябре, собравшись в стаи, активно преследует по водоему рыбью мелочь.

Очень интересно его ловить удочкой на малька. Клюет на него окунь очень жадно, заглатывает его почти сразу же после приводнения оснастки. Так что не поленитесь сделать небольшой сачок из марли или тюли, наловите пару десятков мальков и оцените всю прелесть такой ловли.

Щука в сентябре становится одним из самых актуальных трофеев. В это время для её ловли использую крупную резину и воблеры.

Но самой результативной приманкой в начале осени считаю обычную колеблющуюся блесну.

Очень хороши, оставшиеся с советских времен шторлинги, атомы, сенежи и другие, названий которых уже и не припомню.

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