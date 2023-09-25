Диетолог Нурия Дианова рассказала, у кого и почему может развиться язва желудка

Если человек постоянно нервничает, то происходит поражение слизистой желудка.

«Нерациональное питание, очень высокий уровень хронического стресса способны вызывать язвенное поражение желудка», - цитирует диетолога «Москва 24».

Также, по словам медика, неправильное питание и бесконтрольный прием лекарств тоже провоцирует язву. Что касается последнего фактора, то речь идет о гормонах и обезболивающих препаратах.

Дианова отметила, что важно обратить внимание на рацион. Следует исключить фастфуд, чтобы снизить риски.

Надо учитывать, что в такой пище есть жесткая корочка, которую организму сложно усвоить.