Диетолог Нурия Дианова рассказала, у кого и почему может развиться язва желудка

19:10 2023-09-25
Диетолог Нурия Дианова рассказала, у кого и почему может развиться язва желудка

Определенные факторы, которые присутствуют в жизни человека, могут содействовать развитию язвы желудка. Об этом рассказала доктор Нурия Дианова.

Если человек постоянно нервничает, то происходит поражение слизистой желудка.

«Нерациональное питание, очень высокий уровень хронического стресса способны вызывать язвенное поражение желудка», - цитирует диетолога «Москва 24».

Также, по словам медика, неправильное питание и бесконтрольный прием лекарств тоже провоцирует язву. Что касается последнего фактора, то речь идет о гормонах и обезболивающих препаратах.

Дианова отметила, что важно обратить внимание на рацион. Следует исключить фастфуд, чтобы снизить риски.

Надо учитывать, что в такой пище есть жесткая корочка, которую организму сложно усвоить. 

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