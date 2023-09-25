Признаков того, что вы едите слишком много соли

19:12 2023-09-25
Признаков того, что вы едите слишком много соли

Согласно самым последним диетическим рекомендациям, безопасная ежедневная доза соли не должна превышать 2,3 г — это одна чайная ложка.

Головная боль:

Переизбыток соли вызывает расширение сосудов головного мозга, а это в свою очередь приводит к постоянной головной боли.

Так что если вдруг вас все чаще стали навещать мигрени, или вы просто отмечаете болевые ощущения — на всякий случай сократите количество соли в рационе. Должно помочь.

Сильная и постоянная жажда:

Продукты с высоким содержанием натрия нарушают водный баланс организма.

Если накануне вы слишком увлекались чипсами, пиццей, спагетти с соусом или фастфудом — обязательно выпейте побольше воды.

Если же вы ощущаете жажду постоянно, возможно, это говорит о том, что вы чрезмерно увлекаетесь солью.

Отёки в самых неожиданных местах:

Закономерный итог нарушения водного баланса организм — появление отеков.

Пальцы рук и ног, лицо, живот — чаще всего отеки появляются здесь, но не исключено и их образование в более неожиданных местах.

Как бы там ни было, «распирание» вашего тела изнутри — серьезный сигнал, который может свидетельствовать о том, что соли надо есть поменьше.

Еда кажется вам невкусной:

Злоупотребление солью сказывается на наших вкусовых рецепторах — со временем они становятся менее чувствительными и привычная еда кажется нам безвкусной.

Это замкнутый круг: мы едим слишком много соли — еда кажется нам пресной — чтобы сделать ее вкуснее, мы едим еще больше соли.

Выйти из него можно только усилием воли — но оно того стоит Вы удивитесь, насколько ярче и богаче покажется вкус привычной еды после непродолжительной бессолевой диеты.

Ухудшение памяти:

Переизбыток соли отрицательно сказывается на когнитивных способностях — это доказало исследование, проведенное в 2011 году, в котором приняли участие более 1200 добровольцев.

У всех участников, которые придерживались диеты с повышенным содержанием соли, когнитивные способности были хуже, чем у тех, кто солил свои блюда более умеренно.

Так что следить за уровнем соли в рационе особенно важно в зрелом возрасте — чтобы снизить риск ослабления памяти и сохранить ум ясным.

Повышенное кровяное давление:

Удерживание жидкости в организме, которое вызывает переизбыток соли, может привести не только к отекам, но и повышению артериального давления.

Если вы заметили признаки гипертонии, откажитесь не только от кофеина, но и от соли — и не забудьте обратиться к врачу!

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
22:57

Наталья Гончарова

Немцы шокированы поведением Шольца при общении с Лавровым

Немцы шокированы поведением Шольца при общении с Лавровым

Немцы осулили канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналену Бербок за нежелание пожимать руку главе МИД РФ Сергею Лаврову на саммите G20 в Индии.
Наталья Гончарова
22:38

Наталья Гончарова

Принц Саудовской Аравии заявил, что государство, которое направит в любую сторону ядерное оружие, воевать будет со всем миром

Принц Саудовской Аравии заявил, что государство, которое направит в любую сторону ядерное оружие, воевать будет со всем миром

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что нельзя допустить трагедии как в Хиросиме.
Наталья Гончарова
22:23

Наталья Гончарова

Американцы объяснили, как Путин помешал Зеленскому в ООН

Американцы объяснили, как Путин помешал Зеленскому в ООН

Оказывается, Украина лишилась тех регионов, в которых были заинтересованы представители США.
Наталья Гончарова
22:07

Наталья Гончарова

Водителя МАЗа, который стал виновником гибели 13 человек, приговорили к 7 годам тюрьмы

Водителя МАЗа, который стал виновником гибели 13 человек, приговорили к 7 годам тюрьмы

В белорусской столице объявлен приговор виновному в гибели 13 человек в аварии под Смолевичами.
Наталья Гончарова
21:28

Наталья Гончарова

Шуфутинский объяснил, почему 3 сентября считает главной песней своей жизни

Шуфутинский объяснил, почему 3 сентября считает главной песней своей жизни

Михаил Шуфутинский сообщил, что многие его поклонники приурочивают знаменательные события к 3 сентября из-за любви к его хиту.
Наталья Гончарова
21:11

Наталья Гончарова

Единственная в истории русская песня, попавшая в британский хит-парад

Единственная в истории русская песня, попавшая в британский хит-парад

5 сентября 1968 года - дата, когда произошло знаковое событие, ведь только 1 раз на первом месте в британском хит-параде была русская песня. К этому делу руку приложил сам Пол Маккартни!
Наталья Гончарова
19:55

Наталья Гончарова

Места в СССР, где хамить и унижать окружающих было принято

Места в СССР, где хамить и унижать окружающих было принято

Некоторые привыкли думать, что советские граждане были более воспитанными, чем современные люди. Очень зря!