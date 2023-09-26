Лучшие наживки для сазана по мнению опытных рыболовов

Сазан – не исключение, он хитер и своенравен. А многие рыболовы отмечают, что у этой рыбы часто меняется направленность пищевых пристрастий. Обычно в состав рациона сазана входят растительные и животные виды пищи.

Но составить график пищевых пристрастий сазанов в определенном водоеме по сезонам – нереальное занятие, профессиональные рыболовы говорят, что годами ловят данную рыбу в определенных местах, однако перед началом рыбалки трудно сказать, на какую наживку он будет брать в этот раз.

При этом сам клев отличается периодичностью, но при этом пищевые пристрастия могут радикально меняться чуть ли не ежедневно.

Поэтому рыболовам, чтобы не уйти с рыбалки с пустым ведром, приходится моментально реагировать и менять приманку.

Часто им приходится носить с собой сразу несколько разных наживок, чтобы быстро подстраиваться под изменившийся вкус сазана.

О разнообразии видов наживки на эту пресноводную рыбу в разное время года будет рассказано ниже.

Наживки животного происхождения:

Карповые виды рыб в естественных условиях питаются животным планктоном и различными насекомыми, а также их личинками, которые развиваются в водоемах.

Такую пищу сазаны и другие представители карповых готовы употреблять в огромных количествах. Однако животная пища в водоемах может встречаться в разных количествах – это зависит от времени года и изменении климатических условий.

Когда личинки превращаются во взрослых насекомых и покидают водоемы, сазанам приходится переходить на другой вид пищи – поденку. Это могут быть колонии ракушек или линючие раки, поедать которых сазан может в огромных количествах.

О наиболее предпочтительных наживках для удачной ловли сазанов будет рассказано ниже.

Червяки:

Червяки разных видов – самая любимая пища сазанов, практически деликатес, который не встречается в водоемах.

Поэтому их употребление в качестве приманки сулит большой улов, причем размеры пойманной рыбы напрямую зависят от количества и длины червяков, нанизанных на поплавковую снасть.

Поэтому при ловле сазанов рыболовы отбирают самых крупных и длинных особей и нанизывают на снасть пучками, в которых не менее 4 штук.

Выкопанных червяков можно хранить в специальных контейнерах с устроенной в них вентиляцией и наполненных влажным мхом или легкой рыхлой землей.

Температура хранения такой наживки – до +20С. Черви могут жить в таких коробках не менее 60 суток, оставаясь достаточно «вкусными» для рыбы.

Личинки мясной мухи:

На опарыша рыболовы могут поймать сазанов разных размеров. Если таких молочно-белых личинок нанизывают в гирлянду, то сазан обязательно заметит такую движущуюся наживку и клюнет.

Лучше всего выводить таких личинок на тухлой рыбе, именно эти опарыши наиболее привлекательны для сазана.

Хранить опарышей можно в пластмассовых контейнерах с вентиляционными отверстиями, заполненными древесной стружкой или опилками. В холодильнике такая наживка может спокойно храниться до 30 суток.

Майский жук:

Яркие майские жуки – еще один достаточно эффективный вид приманки для ловли сазанов.

Собирают их по мере вылета – со второй декады мая по середину июня. Ловить их можно под деревьями с помощью обычных сачков, а хранить в обычных больших коробках из картона, наполняя их листвой березы или клена.

Листву периодически стоит менять на свежую. Коробку с жуками можно держать при комнатной температуре в течение 30-40 суток.

Перед насадкой на крючок крылышки у жуков обрывают, оставляя лишь мягкое тельце. Насаживают их в районе грудки. Чтобы поймать большие экземпляры, на большой крючок нанизывают сразу несколько майских жуков.

Моллюски:

Мясо моллюсков – излюбленная пища для этого вида карповых рыб, оно обладает особым «ароматом», привлекающим сазанов в то место, где проводится рыбалка.

Мясо достают из раковин, обжаривают или высушивают под прямыми солнечными лучами. Обработанное такими способами мясо становится боле жестким, поэтому лучше держится после насаживания на крючок.

Ловить на такую наживку лучше в таких местах, где в больших количествах обитают ракушки – естественный корм для сазанов, которые постоянно находятся вблизи этой естественной подкормки.

Насадки растительного происхождения:

В летний период сазаны начинают «привередничать» – насытившись животной едой, они ищут растительную пищу, поедая водоросли на дне водоема.

Втакое время лучше использовать в качестве насадок злаки, овощи и даже некоторые ягоды.

Злаковые культуры или овощи перед рыбалкой отваривают, чтобы сделать их более мягкими и ароматными.

Насаживают такие наживки вместе с животными, приготовляя своеобразные «бутербродики», на которые сазаны клюют гораздо активнее.

Каши:

Каша моет быть основой прикормки или отдельной наживкой.

При этом обычно используют пшено, которое сначала варят, затем добавляют немного подсолнечного масла и на противне запекают в духовке.

Полученную однородную массу режут на кубики – и продукт готов для применения в качестве наживки.

Горох:

Перед использованием в качестве приманки горох замачивается на 24 часа, затем помещается в тканевый мешочек и в течение часа запаривается на водяной бане.

Насаживать на специальные виды оснастки можно по нескольку зерен – в этом случае можно надеяться на поимку крупной рыбины.

Кукурузные зерна:

Этот вид растительной наживки подготавливается аналогично зернам гороха, а для придания привлекательности зерна кукурузы можно пропитать аттрактантом.

Можно в качестве наживки использовать сладкие консервированные кукурузные зерна.

Насаживать кукурузу можно также на волосяной тип оснастки гирляндой.