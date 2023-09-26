Ученые назвали самые полезные свойства огурцов

Как стало известно, огурцы полезны при сахарном диабете, если есть каждый день их, то можно снизить уровень сахара в крови.

Эти хрустящие зеленые овощи отлично удерживают необходимый водный баланс, но они также превосходно помогают устранить избыточную задержку воды.

Однако это не все полезные свойства: В огурцах есть клетчатка, которая положительно сказывается на пищеварении, а также на некоторое время насыщает человека. Также это здоровая пища, которая помогает при снижении веса.