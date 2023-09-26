Потрясающие Моменты, Снятые Камерой Google Street View

У судьбы были другие планы, и в итоге камера запечатлела эту причудливую сцену, которая быстро облетела Интернет.
Обычная фотосессия может неожиданно запечатлеть момент, который станет вирусным.
Возможно, жара была невыносимой, или, может быть, она направлялась на фотосессию.
Google размыл большую часть изображения.
Несмотря на это, ясно, что эта женщина равнодушна к своему окружению и уверенно шагает по дороге со своими вещами.
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