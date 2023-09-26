Здоровье крепкого орешка Брюса Уиллиса заметно ухудшилось

45-летняя жена 68-летнего актера Брюса Уиллиса Эмма Хемминг выразила тревогу в связи со стремительно прогрессирующей деменцией звездного супруга. На телешоу Today женщина отметила, что возлюбленный сегодня с трудом осознает все, что с ним происходит, сообщает Hellomagrussia.ru.

Слабоумие - это тяжело тяжело. И для человека, которому поставили такой диагноз, и для семьи, — призналась Эмма.

Избранница "крепкого орешка" не скрывает, что ей страшно наблюдать угасание Уиллиса. Две дочери пары -11-летняя Мейбл и 8-летняя Эвелин - окружили папу заботой и вниманием.

О заболевании Брюса семья официально заявила в 2022-м. Последним фильмом, где снялся актер, стал боевик "Миссия ассасина".