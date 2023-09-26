Ученые выявили взаимосвязь яблок и интимной близости

Интимная близость – одна из самых интересных тем для обсуждения экспертами, несмотря на большое количество статей и информации, она до сих пор до конца не изучена.

Ученые установили, что только человек, карликовое шимпанзе и дельфин могут заниматься интимной близостью ради удовольствия.

Социологи Британии установили, что примерно 50 процентов представительниц слабого пола настолько не уверены в себе, что предпочитают вступать в интимную близость лишь в нетрезвом состоянии.

Ученые выяснили, что 85 процентов представителей сильного пола, умерших во время интимной близости от инфаркта миокарда, изменяли своим женам.

В результате долгих исследований и опросов было выявлено, что женщины думают о половом акте намного чаще, чем представители сильного пола.

По статистике, самое популярное место для любовных утех – кровать, на втором – машина.

Влюбленный человек выглядит моложе.

Ученые выяснили, что эмоциональная близость и гормоны счастья, которые вырабатываются при занятии сексом сохраняются у нас от 2 до 4 дней.