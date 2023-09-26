Жители Канады попросили чету Зеленских покинуть их страну

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена во время тура по Канаде встретили негативный прием со стороны жителей страны, сообщает портал «Царьград».

Супруги после визита в США отправились в Канаду на встречу с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо.

Как выяснилось, здесь не все были рады и Зеленскому с супругой, и самому Трюдо. В толпе присутствовавших при проходе лидеров людей были слышны оскорбления. Канадцы назвали Зеленского преступником, Трюдо — предателем.

Убирайтесь из нашей страны, — заявили канадцы, обращаясь к чете Зеленских.

Они потребовали также остановить на Украине военные действия.