Капитан во время празднования повышения в московском ресторане подавился водкой со звездой с погон

Капитан МВД, празднуя с товарищами свое повышение по службе в одном из московских ресторанов, выпил стопку водки, где лежали звезды с погон, и стал задыхаться, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Мужчине вызвали скорую, которая доставила офицера в больницу.

По данным Mash, инцидент случился на Таганке. Коллеги 42-летнего мужчины поднесли ему рюмку водки, где лежали звезды с погон. Капитан опрокинул ее, после чего ему стало трудно дышать.

Канал уточняет, что офицер в рамках традиции должен осушить рюмку и при этом поймать звезды зубами.