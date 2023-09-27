Капитан во время празднования повышения в московском ресторане подавился водкой со звездой с погон

07:45 2023-09-27
Капитан во время празднования повышения в московском ресторане подавился водкой со звездой с погон

42-летний мужчина стал задыхаться, и ему вызвали скорую, которая доставила пострадавшего в больницу.

Капитан МВД, празднуя с товарищами свое повышение по службе в одном из московских ресторанов, выпил стопку водки, где лежали звезды с погон, и стал задыхаться, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Мужчине вызвали скорую, которая доставила офицера в больницу.

По данным Mash, инцидент случился на Таганке. Коллеги 42-летнего мужчины поднесли ему рюмку водки, где лежали звезды с погон. Капитан опрокинул ее, после чего ему стало трудно дышать.

Канал уточняет, что офицер в рамках традиции должен осушить рюмку и при этом поймать звезды зубами. 

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