Фото Ренаты Литвиновой топлесс украсило обложку западного журнала

Рената Литвинова засветилась в пикантной фотосессии, результаты которой представлены в журнале «L’Officiel». Фото актрисы украсило обложку издания в Монако. 56-летняя звезда здесь позирует топлесс. На ней из одежды лишь туфли и колготки, сообщает КП.

Выпуск журнала увидел свет под заголовком «Реванш высокой моды». Рената позирует, лежа на комоде полуголой.

Как уточняет КП, Литвинова дружит с дизайнером Демной Гвасалия из Грузии, который с 2016 года возглавляет модный дом Balenciaga. Вероятно, он и порекомендовал заслуженную артистку России в качестве модели для глянца.

Одна из моих любимых обложек теперь, - так подписала это фото Литвинова в соцсетях.

Фотосессия прошла в парижской квартире Ренаты. Актриса покинула РФ весной 2022 года.