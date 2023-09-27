Фото Ренаты Литвиновой топлесс украсило обложку западного журнала

Рената Литвинова засветилась в пикантной фотосессии, результаты которой представлены в журнале «L’Officiel». Фото актрисы украсило обложку издания в Монако. 56-летняя звезда здесь позирует топлесс. На ней из одежды лишь туфли и колготки, сообщает КП.
Выпуск журнала увидел свет под заголовком «Реванш высокой моды». Рената позирует, лежа на комоде полуголой.
Как уточняет КП, Литвинова дружит с дизайнером Демной Гвасалия из Грузии, который с 2016 года возглавляет модный дом Balenciaga. Вероятно, он и порекомендовал заслуженную артистку России в качестве модели для глянца.
Одна из моих любимых обложек теперь, - так подписала это фото Литвинова в соцсетях.
Фотосессия прошла в парижской квартире Ренаты. Актриса покинула РФ весной 2022 года.
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