На улицах Пакистана промышляют дети-крысы, которые попали в рабство мафии

18:20 2023-09-27
На улицах Пакистана промышляют дети-крысы, которые попали в рабство мафии

Таких детей покупают у бедных семей, не способных их прокормить, потому никто не может защитить бедолаг от жестокой судьбы.

Компрачикос - это люди, скупающие ненужных детей для того, чтобы делать из них попрошаек, потому что больному или калеке охотнее подают милостыню.

Но, если в Англии, Франции или Испании, где в прошлые века процветало такое явление, "предприниматели" додумывались до хромоты и язв, то в Пакистане все оказалась более жестким.

Пакистанских детей, которые просят милостыню, называют детьми-крысами из-за длинного носа и выставленных вперед верхних резцов. Это делает их похожими на грызунов.

А все из-за микроцефалии, при которой голова намного меньше стандартных размеров. Как пишет автор канала "Азия без фотошопа", их называют чуа. Такие служки обязаны носить зеленые накидки и питаться на подаяния. 

Верующие их жалеют, а суеверные боятся отказать чуа, потому что, по поверью, тогда отказавшего неделю будут преследовать неудачи.

В 60-тых годах власти Пакистана запретили подкидывать к стенам храма Шаха Даулы больных детей, но это не помогло. И даже наоборот: родители стали продавать больных детей мафии нищих.

Новые хозяева стали еще в младенчестве деформировать черепа у здоровых детей - дабы превратить их в более доходных попрошаек. Это делается при помощи железных обручей и клеток на голове, мешающих мягким детским черепам развиваться.

Так как чуа покупают у бедных семей, не способных их прокормить, никто не может защитить бедолаг от жестокой судьбы.

Светлана Игнатьева
18:36

Светлана Игнатьева

Извращенцы в Японии сорвали эксперимент по внедрению гендерно нейтральных туалетов

Извращенцы в Японии сорвали эксперимент по внедрению гендерно нейтральных туалетов

Парни стали подглядывать за девушками, чем создали проблемы администрации учреждений, где появились такие туалеты.
Храмова Оксана
18:29

Храмова Оксана

Как учиться быстро и продуктивно: мастер-класс от Илона Маска

Как учиться быстро и продуктивно: мастер-класс от Илона Маска

Эти два важных правила, предложенных знаменитым миллиардером, помогут в короткие сроки усваивать объемные блоки информации и брать из них максимум пользы.
Наталья Гончарова
18:16

Наталья Гончарова

Элтон Джон и Пугачева прислали цветы в честь открытия монумента Моисееву на Троекуровском кладбище Москвы

Элтон Джон и Пугачева прислали цветы в честь открытия монумента Моисееву на Троекуровском кладбище Москвы

Сегодня, 27 сентября, годовщина со дня смерти Бориса Моисеева. В этот день знаменитости был установлен мемориал на Троекуровском кладбище российской столицы.
Наталья Гончарова
17:57

Наталья Гончарова

Боню подозревают в мошенничестве, за которое она может получить до 2 лет тюрьмы

Боню подозревают в мошенничестве, за которое она может получить до 2 лет тюрьмы

Российские следователи проводят проверку известной ведущей ТВ и блогера Виктории Бони, которую подозревают в мошенничестве.
Светлана Игнатьева
17:41

Светлана Игнатьева

В Индии на бродячих собак навесили рекламу

В Индии на бродячих собак навесили рекламу

Идея родилась в предвыборную кампанию в одном из штатов и получила широкое распространение.
Наталья Гончарова
17:40

Наталья Гончарова

Вайкуле отчиталась за свое участие в российских корпоративах

Вайкуле отчиталась за свое участие в российских корпоративах

Лайма Вайкуле в интервью "АиФ" сообщила, что раньше не интересовалась политикой, выступая на корпоративах в России перед олигархами и политиками.