На улицах Пакистана промышляют дети-крысы, которые попали в рабство мафии

Компрачикос - это люди, скупающие ненужных детей для того, чтобы делать из них попрошаек, потому что больному или калеке охотнее подают милостыню.

Но, если в Англии, Франции или Испании, где в прошлые века процветало такое явление, "предприниматели" додумывались до хромоты и язв, то в Пакистане все оказалась более жестким.

Пакистанских детей, которые просят милостыню, называют детьми-крысами из-за длинного носа и выставленных вперед верхних резцов. Это делает их похожими на грызунов.

А все из-за микроцефалии, при которой голова намного меньше стандартных размеров. Как пишет автор канала "Азия без фотошопа", их называют чуа. Такие служки обязаны носить зеленые накидки и питаться на подаяния.

Верующие их жалеют, а суеверные боятся отказать чуа, потому что, по поверью, тогда отказавшего неделю будут преследовать неудачи.

В 60-тых годах власти Пакистана запретили подкидывать к стенам храма Шаха Даулы больных детей, но это не помогло. И даже наоборот: родители стали продавать больных детей мафии нищих.

Новые хозяева стали еще в младенчестве деформировать черепа у здоровых детей - дабы превратить их в более доходных попрошаек. Это делается при помощи железных обручей и клеток на голове, мешающих мягким детским черепам развиваться.

Так как чуа покупают у бедных семей, не способных их прокормить, никто не может защитить бедолаг от жестокой судьбы.