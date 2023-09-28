Российский дизайнер Артемий Лебедев выложил в соцсети фото своего голого тела

Российской блогер и дизайнер опубликовал в своем Telegram-канале очень откровенное фото себя без одежды. Часть подписчиков были шокированы таким перфомансом, сообщает Газета.ру.

Зай, говорят, сандалии с носками нельзя носить? Правда? — такая подпись стоит под фото, где голый Лебедев в сандалиях с зелеными носками.

Пользователей шокировал сам характер фотографии. По словам подписчиков, администрация Telegram может по такой причине заблокировать канал дизайнера.

Другие решили, что канал Лебедева взломали. Третья часть пользователей восприняла все как шутку и стала придумывать новые вариации подписи снимка.

Многие подписчики при этом обвинили Лебедева в использовании фотошопа. Они увидели неестественно спортивное телосложение блогера и несоответствие цвета кожи на торсе и на ногах, а также - на туловище.