Актриса Кристина Асмус попала в больницу с тяжелым переломом ноги

Кристина Асмус всего месяц назад выписалась из клиники, где лечилась от ротавируса, а сегодня опять попала в больницу - с переломом ноги.

В соцсетях актриса разместила пост, который содержит огромное количество ненормативной лексики, сообщает КП.

Я сломала себе ногу. Ещё и - со сложным смещением, — добавила к ругательствам звезда.

И выложила фото себя с загипсованной ногой.

Как уточняет МК, ЧП произошло во время съемок в Выборге. По словам Кристины, она готовилась к одной из сцен, предполагавшей съемку крупным планом. В какой-то момент актриса высоко прыгнула и всем своим весом приземлилась на подвернутую ногу.

Эпизод она все же доиграла, претерпевая невыносимую боль, а потом отправилась в больницу.

Асмус получила тяжелый перелом со смещением, потому ей понадобится операция. Остальные подробности актриса обещала рассказать позднее.