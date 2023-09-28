Актриса Кристина Асмус попала в больницу с тяжелым переломом ноги

Кристина Асмус всего месяц назад выписалась из клиники, где лечилась от ротавируса, а сегодня опять попала в больницу - с переломом ноги.
В соцсетях актриса разместила пост, который содержит огромное количество ненормативной лексики, сообщает КП.
Я сломала себе ногу. Ещё и - со сложным смещением, — добавила к ругательствам звезда.
И выложила фото себя с загипсованной ногой.
Как уточняет МК, ЧП произошло во время съемок в Выборге. По словам Кристины, она готовилась к одной из сцен, предполагавшей съемку крупным планом. В какой-то момент актриса высоко прыгнула и всем своим весом приземлилась на подвернутую ногу.
Эпизод она все же доиграла, претерпевая невыносимую боль, а потом отправилась в больницу.
Асмус получила тяжелый перелом со смещением, потому ей понадобится операция. Остальные подробности актриса обещала рассказать позднее.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__