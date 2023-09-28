Little Big представляется теперь как группа из Лос-Анджелеса

Участники группы "Little Big"переехали в Штаты летом прошлого года.
В афише выступления в концертном зале французской столицы "Батаклан" музыканты называют себя "музыкальным коллективом из солнечного Лос-Анджелеса".
Представители "Little Big" не скромничают, заявляя, что завоевали сердца не только американских слушателей, но и имеют армию поклонников во всем мире, в том числе в РФ, Украине, Испании, Канаде, Великобритании, Франции и многих других государствах.
Такие же описания фигурируют на французских сайтах по реализации билетов.
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