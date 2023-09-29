Любовь к родственникам создает трудности молодым семьям в Средней Азии

Эти структуры в среднеазиатских странах тоже участвуют в организации брачных церемоний.

Профессор поговорила и с руководством махалли (то же, что в России означает муниципальное управление).

Там автор исследования смогла побеседовать с семьями, которые уже сталкивались на личном опыте со свадебными обрядами.

Также информация для статьи собиралась на основе материалов путешествия Барсуковой в Узбекистан в 2022 году.

Многие из них уже нашли себе будущего спутника жизни, а некоторые даже готовились к скорой свадьбе.

Это успешные студенты 18-22 лет, нацеленные на карьерный рост, большая часть которых намерена вернуться домой после получения образования.

Все они обучаются в престижном столичном вузе, где предъявляются высокие требования к уровню знаний и к владению русской речью.

Для своего исследования профессор провела множество интервью со студентами Москвы, приехавшими из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана.

Тотальный круговой надзор друг за другом родственников и соседей у таких народов - обычное дело.

Именно в странах Средней Азии это наиболее очевидно, потому что вековые традиции здесь в большом почете.

В своей научной работе Светлана Барсукова решила объяснить, как социальный уклад формирует обрядовую экономику.

Таким нерациональным поведением человек подчеркивает свой социальный статус, конкурируя с другими представителями социума.

Согласно этой теории, по мнению Барсуковой, показное расточительство в обществе имеет свое объяснение, которое будет считаться в классической экономике совсем лишенным логики.

Социологи предлагают другой взгляд на экономику. Они настаивают на том, что любое экономическое действие надо рассматривать как форму социального поведения.

Согласно принципам классической экономической теории, человек обладает свободой воли, и к выбору решений он подходит рационально, используя имеющуюся информацию.

Там профессор попыталась ответить на вопросы: во сколько молодым обходится традиционная брачная церемония и почему они добровольно взваливают на себя такое тяжкое финансовое бремя на много лет вперед.

По итогам она написала любопытную статью "Ритуальная экономика, или сколько тратят на свадьбу в Средней Азии".

Работать приходится на износ, чтобы отдавать свадебные долги, тут уж не до хорошей жизни.

Потом долгие годы молодоженам все это нужно будет возвращать, вместо того, чтобы налаживать семейный быт.

Чтобы провести хорошую свадьбу, организаторам торжества приходится залезать в большие кредиты, одалживать деньги везде, где только можно.

Традиции - это святое, нарушать их в среднеазиатских странах никто не будет. Отдадут последнее, чтобы все было "как у людей", согласно обрядам и обычаям.

Свадебные традиции Средней Азии Свадьба здесь - это очень долгая процедура, которая тянется не одну неделю, а порой и несколько месяцев. Торжественная часть - лишь один из элементов в целой серии идущих друг за другом обрядов. Все они четко регламентированы, сопровождаются сводом правил и предусмотренных трат. Традиции диктуют размер и состав трат, выраженных в денежном и вещевом эквиваленте. Причем для каждого из участвующих в ритуале четко расписаны свои расходы. Правила объясняют, что входит в приданое, как выплачивать калым (выкуп невесты женихом). Жители села расплачиваются скотом, горожане - деньгами. Денежные средства на свадьбу не идут в общий котел, они распределяются в соответствии с традиционными представлениями. Проводы невесты организовываются со стороны невесты, приглашаются родственники, подруги. Свадьбу оплачивает сторона жениха, которая приглашает уже своих гостей, причем родственникам девушки тоже выдается определенная квота на гостей. Когда проходит обряд сватовства, родные жениха и невесты обмениваются подарками. Как правило, это не деньги, а какая-то ценная вещь. При этом в сватовстве могут участвовать до 30 человек, ведь это серьезное дело: два семейных клана желают породниться. Одарить полагается незамужних подруг, которые участвуют в проводах невесты, это для них будет как напутствие для удачного будущего замужества.

Забирают невесту из дома родителей очень помпезно. В Узбекистане нанимают музыкантов, играющих на национальных инструментах. Их звук оповещает соседей о готовящейся свадьбе. Все это нужно оплатить, и средства уходят немалые. Потом родственники жениха платят калым за невесту и принимают приданое. Девушке с высшим образованием полагается калым на порядок больше. Особенно в почете образование, касающееся сферы педагогики или медицины, то есть в бюджетных отраслях, гарантирующих в будущем стабильный доход. Это значит, что зарплата невестки будет хорошей компенсацией средств, идущих на калым. Жилье молодым должна предоставить семья жениха. При этом обстановка - это уже забота семьи невесты (шторы, ковры, мебель, бытовая техника, посуда, постельное белье). Приданое, как правило, это тяжкий груз для родителей. Нередко его выплачивают в рассрочку, и процесс затягивается порой на долгие годы. Такой вариант считается позорным, но он все же приемлем. Помимо приданого родные невесты должны одаривать близких родственников жениха. Причем подарки должны быть хорошими. Плов на тысячу гостей перед началом свадьбы В Узбекистане есть традиция перед свадьбой угощать всех мужчин утренним пловом, а это немалые траты, которые тоже ложатся на плечи родственников невесты. В мероприятии участвуют 500-1000 человек. Зачастую семья даже не знает точно, сколько будет гостей, прийти могут все желающие, кто слышал о предстоящей свадьбе. Еду готовят заранее с большим запасом. Скромной считается свадьба на 300 человек, и обходится она по самым скромным подсчетам примерно в 8 000 долларов. Все приведенные траты - это не привилегия состоятельных семей, а принудительная обязанность всех и каждого, насаждаемая социумом. Скромная свадьба - это нарушение всех канонов, расточительная церемония - демонстрация своего достойного статуса в обществе. Нужно вылезть из кожи вон, но предстать в глазах родственников и соседей состоятельным и успешным.

Свадьба или 10 лет жизни Свадьба на 300-400 гостей в Бишкеке обойдется примерно в 20-30 тысяч долларов, которых хватило бы на 10 лет нормальной жизни. Обычно мало какая среднестатистическая семья способна справиться с такими расходами одномоментно, исходя из текущих доходов. Для проведения свадьбы заблаговременно берутся большие кредиты. Получается, чтобы достойно провести обряд, люди готовятся к этому всю жизнь, копят и откладывают чуть ли не с рождения ребенка. Проблема еще в том, что накопить на свадьбу мешает инфляция. Со временем все собранные большими усилиями средства просто-напросто обесцениваются. Вот почему накопления делают в вещах - посуде, постельном белье, коврах, украшениях. Тут есть и другая проблема: вещи быстро устаревают, чему способствует технический прогресс и капризность моды. Поэтому даже те, кто успел что-то насобирать к свадьбе, вынуждены большую часть средств вносить непосредственно перед торжеством. Выход один - брать кредит. Однако кредит доступен только тем, кто трудится легально и платит налоги. Все остальные вынуждены брать микрозаймы, надолго попадая в тяжкую кабалу. В Узбекистане есть даже специальный кредит на проведение торжественных мероприятий. Он выдается на 3 года с 21% годовых. Одалживать у родных не принято, потому что это портит отношения, всегда есть риск большой задержки возврата долга или полного невозврата. Деньги могут дать в махаллинском комитете, там помогают организовывать достойную свадьбу, не хуже, чем у других. Тем, у кого совсем плохо с деньгами, средства дают местные богачи по просьбе все того же комитета махалли. Экономить на свадьбе нельзя. Платье, взятое на прокат, дешевая машина - все это значительно понижает статус семьи в глазах общества. Оно же и помочь может для облегчения трат, если торжество проходит в старообрядных горных селениях: придет готовить знакомый повар, споет знакомый певец, а вместо банкетного зала гулянья проводят прямо в кишлаке. В таком случае, мероприятие проходит менее болезненно для семей, ведь соседи ведут себя не только потребительски, но и оказывают посильную помощь.

В более современных сообществах вся тяжесть расходов ложится только на семьи молодых. Такой подход к организации свадеб рождает соответствующие рыночные предложения, стимулируя развитие весьма прибыльного бизнеса. Так, большим спросом пользуются такие товары, как огромные казаны, кованые черпаки, расшитые золотом национальные одежды и матрацы. Семьи нередко обращаются к специальным сервисам, которые полностью берут организацию свадеб на себя, соблюдая всю положенную обрядовость. Для чего все это нужно В итоге свадьба - это уже совсем не праздник для молодых, а тяжкое бремя, показушный жест в сторону требовательного общества. Самое обидное для многих молодоженов в том, что за их счет гуляют на свадьбе какие-то дальние родственники, которых в жизни раньше не приходилось видеть. Это может быть и такая родня, с которой нет близкого контакта, возможно, даже неприязненные отношения. Светлана Барсукова поясняет, что "основой ритуальной экономики является возможность посредством этих трат подтвердить членство в родовом клане и обозначить вступление в новый родственный клан, то есть это история не про "я", а про "мы". Родители молодых поступают так, как делали их родители, руководствуясь принципом: пригласили меня, я тоже должен пригласить. Из свадьбы делается показушный спектакль, где с удовольствием перемалывают косточки всем участникам: кто сколько потратил, пожадничал или проявил щедрость, кого позвал в гости, а кого забыл. Между семьями жениха и невесты идет настоящее соперничество, не дай Бог одну из сторон заподозрят в скупости или бедности. Постоянно проводятся сравнения, кто что подарил, обсуждается, как провели проводы или как прошло сватовство. Пригласить надо абсолютно всех родственников, чтобы подтвердить свою принадлежность к клану. Обязательно зовут начальство, заботясь о будущей карьере молодых. Окупают ли подарки сделанные затраты Конечно, на свадьбах дарят хорошие подарки. Однако расходы все равно превышают такую прибыль. Убыточность свадьбы - это то, на что надо настраиваться изначально. В последнее время наблюдается тенденция к денежным подаркам, которые преобладают над вещественными. Так можно хоть немного окупить расходы. Тем более, если из 2000 приглашенных все принесут материальный подарок, то их попросту некуда будет деть. Как правило, деньги приносят в конвертах, которые обычно подписывают, но не всегда. В этом случае гостям предоставляется прекрасная возможность схитрить и положить пустой конвертик. Делают так не из желания погулять нахаляву, а из-за жесткой необходимости: на свадьбы приглашают часто, дарить всем дорогие подарки очень сложно. Ссоры из-за свадеб Происходят они между родственниками, повод - материальные претензии. Конфликты возникают по любым вопросам: какой ресторан выбрать, кого пригласить, как организовать свадебный кортеж, сколько денег вносить каждой стороне. Иногда конфликты возникают спонтанно, по ходу организации мероприятия. Иной раз они планируются специально ради провокации, чтобы расстроить свадьбу. Такое бывает, если одна из сторон недовольна возрастом избранника, его доходами, состоянием здоровья, репутацией. Чаще всего возникают конфликтные ситуации между невестками и свекровями. Очень сильно могут придираться к приданому, если оно бедное, то невеста будет потом страдать всю жизнь. Это значит, что в семью берут жену низкого качества. Пандемия дала возможность сэкономить, но не всем Когда везде вводили ограничительные меры в отношении массовых мероприятий, это коснулось и стран Средней Азии. Для кого-то такая ситуация стала спасением и отличной возможностью снизить свадебные траты. Нельзя было приглашать много гостей, запрещалось организовывать большие свадебные кортежи. При этом богатые семьи в Узбекистане готовы были пойти на уплату штрафов, лишь бы соблюсти традиции. Таким образом, расходы у них возрастали в разы. В Казахстане был другой подход. Люди проводили такие же пышные свадьбы, но полулегально. Официально банкетные заведения были закрыты, но по факту в них продолжали отмечать мероприятия. Окна закрывались чем-то темным и непроницаемым, стены делались с шумоизоляцией, свадьбы по-прежнему гуляли на славу. Семья, которая позволяла себе провести свадьбу при ковиде, занимала особый статус, как семья, которой не писан закон. Люди приходили на торжества, рискуя заболеть, и они действительно заболевали, но никого это не останавливало. Общественное осуждение пугало сильнее, чем опасность умереть от ковида. Обидеть пригласившего отказом никак нельзя. Запреты на государственном уровне не возымели никакого действия. Более того, преодоление этих запретов еще больше повышало статус семьи.