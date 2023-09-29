Забыть о плодовой гнили поможет простое копеечное средство

Грибковое заболевание может погубить весь урожай плодовых деревьев. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно осенью провести специальные манипуляции.

Инфекция поражает цветы, ветки и плоды яблони. Дерево начинает болеть, и таким образом можно потерять большую часть урожая. Какие меры помогут защитить дерево?

Распространению инфекции способствуют вредные насекомые, прокусывающие в плодах отверстия. В ранки попадают споры грибов, они начинают интенсивно размножаться, а потом их ветром разносит по всему дереву. В дождливое и сырое лето инфекция распространяется с невероятной скоростью.

В первую очередь надо вовремя проводить обрезку деревьев, не допуская загущения веток - чтобы воздух свободно циркулировал в кроне яблони. Больные ветки и плоды надо убирать с дерева.

Также нельзя оставлять больную падалицу под яблонями, потому что она является разносчиком инфекции. Гнилые яблоки следует убрать и залить кипятком - это поможет уничтожить споры грибов.

Кору яблонь следует побелить, а почву под деревом продезинфицировать. Избавить яблони от плодовой гнили поможет копеечный препарат – это железный купорос. В осенний период нужно приготовить 3%-й раствор, а весной повторить обработку, используя 1%-е средство.

Опрыскивать плодовые деревья надо в сухую погоду при температуре не ниже плюс 5 градусов. Все эти меры дадут отличный урожай и избавят от плодовой гнили.