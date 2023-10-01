Кэролайн Ванг: С самого детства девушку интересовали как девичьи увлечения, так и мальчишеские

16:49 2023-10-01
Кэролайн Ванг: С самого детства девушку интересовали как девичьи увлечения, так и мальчишеские

Она увлекалась фигурным катанием и танцами, и вместе с этим занималась кикбоксингом и обожала горные велосипеды.

Кэролайн очень долго не могла найти своё место в жизни.

Она пробовала себя во многих профессиях, и вместе с этим занималась фитнесом. Её мечта была стать фитнес тренером.

Вскоре мечта переросла в цель, которой она успешно достигла, после чего начала развиваться как спортсменка.

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Кэролайн Ванг на соревнованиях по женскому бодибилдингу

Ее "перевоплощение" произошло после профессионального погружения в бодибилдинг.

Она выглядела достаточно миловидно и женственно до работы с большими и серьезными весами.

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