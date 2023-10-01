Кэролайн Ванг: С самого детства девушку интересовали как девичьи увлечения, так и мальчишеские

Кэролайн очень долго не могла найти своё место в жизни.
Она пробовала себя во многих профессиях, и вместе с этим занималась фитнесом. Её мечта была стать фитнес тренером.
Вскоре мечта переросла в цель, которой она успешно достигла, после чего начала развиваться как спортсменка.
Кэролайн Ванг на соревнованиях по женскому бодибилдингу
Ее "перевоплощение" произошло после профессионального погружения в бодибилдинг.
Она выглядела достаточно миловидно и женственно до работы с большими и серьезными весами.
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