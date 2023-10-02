Некогда богатый Сан-Франциско в США становится городом-призраком

«Сан-Франциско умирает», «Сан-Франциско падает в бездну», «Сан-Франциско превращается в призрак» - под такими заголовками в последние месяцы выходят статьи в американских СМИ и соцсетях.

Илон Маск сравнил пустеющий центр города со сценами постапокалипсиса. Сан-Франциско, располагающийся недалеко от Кремниевой долины, в свое время получил небывалый экономический импульс. В него перебирались высокооплачиваемые специалисты.

Но пандемия и массовый переход на удаленку все изменили, теперь город пустеет. Люди с большими доходами уже не хотят здесь жить. Численность населения сокращается, офисы пустуют, бизнесы закрываются, а проблемы разворачиваются по спирали.

Ситуация усугубляется серьезным социальным кризисом с эпидемией смертей от передозировки наркотиков. А еще - разгулом преступности.

С начала 2020-го года агломерацию вокруг залива Сан-Франциско покинули порядка 250 тысяч человек. Всего за один пандемийный год (с июля 2020-го по июль 2021 года) город потерял 6,3 процента населения, то есть около 55 тысяч человек.

По последним данным, в июле 2022-го здесь проживали 808 тысяч человек, тогда как до пандемии - 870 тысяч человек.

Причем активно уезжают более платежеспособные граждане. А количество бездомных растет, и это становится проблемой.

По официальной статистике, около трети бездомных приехали в Сан-Франциско, когда потеряли крышу над головой. Порядка 20 процентов оказались на улице, прожив в городе меньше года.

Власти Сан-Франциско признают, что во многом тренд связан с легким доступом к наркотикам, что является еще одной бедой города, которую пока не удается побороть.

Ситуацию в Сан-Франциско нередко сравнивают с судьбой Детройта - самым известным случаем краха в свое время успешного американского города. Падение Детройта стало хрестоматийным примером опасной зависимости от одной индустрии.