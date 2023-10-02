Некогда богатый Сан-Франциско в США становится городом-призраком

11:26 2023-10-02
Некогда богатый Сан-Франциско в США становится городом-призраком

Его покидают богатые люди и компании, зато массово оккупируют бездомные люди.

«Сан-Франциско умирает», «Сан-Франциско падает в бездну», «Сан-Франциско превращается в призрак» - под такими заголовками в последние месяцы выходят статьи в американских СМИ и соцсетях.

Илон Маск сравнил пустеющий центр города со сценами постапокалипсиса. Сан-Франциско, располагающийся недалеко от Кремниевой долины, в свое время получил небывалый экономический импульс. В него перебирались высокооплачиваемые специалисты.

Но пандемия и массовый переход на удаленку все изменили, теперь город пустеет. Люди с большими доходами уже не хотят здесь жить. Численность населения сокращается, офисы пустуют, бизнесы закрываются, а проблемы разворачиваются по спирали.

Ситуация усугубляется серьезным социальным кризисом с эпидемией смертей от передозировки наркотиков. А еще - разгулом преступности. 

С начала 2020-го года агломерацию вокруг залива Сан-Франциско покинули порядка 250 тысяч человек. Всего за один пандемийный год (с июля 2020-го по июль 2021 года) город потерял 6,3 процента населения, то есть около 55 тысяч человек.

По последним данным, в июле 2022-го здесь проживали 808 тысяч человек, тогда как до пандемии - 870 тысяч человек.

Причем активно уезжают более платежеспособные граждане. А количество бездомных растет, и это становится проблемой. 

По официальной статистике, около трети бездомных приехали в Сан-Франциско, когда потеряли крышу над головой. Порядка 20 процентов оказались на улице, прожив в городе меньше года.

Власти Сан-Франциско признают, что во многом тренд связан с легким доступом к наркотикам, что является еще одной бедой города, которую пока не удается побороть.

Ситуацию в Сан-Франциско нередко сравнивают с судьбой Детройта - самым известным случаем краха в свое время успешного американского города. Падение Детройта стало хрестоматийным примером опасной зависимости от одной индустрии.

Наталья Гончарова
12:07

Наталья Гончарова

Семенович сообщила о пользе фильмов для взрослых

Семенович сообщила о пользе фильмов для взрослых

Анна Семенович убеждена, что для мужчин абсолютно нормально смотреть фильмы для взрослых. Певица призвала супругов делать это вместе, что способно освежить отношения.
Наталья Гончарова
11:54

Наталья Гончарова

Большая часть россиян назвала Shaman самым лучшим исполнителем РФ

Большая часть россиян назвала Shaman самым лучшим исполнителем РФ

Несмотря на шквал критики в адрес певца Ярослава Дронова (Shaman), 1/3 всех россиян считает его певцом года.
Наталья Гончарова
11:41

Наталья Гончарова

Соколов признался, что многие женщины встречались с ним только из-за его известности

Соколов признался, что многие женщины встречались с ним только из-за его известности

Актеру и режиссеру Андрею Соколову обидно, что были в его жизни женщины, которые строили с ним отношения только из-за его популярности, пытаясь извлечь из этого выгоду.
Антон Райт
11:21

Антон Райт

Чукчи тоже сочиняют анекдоты про русских

Чукчи тоже сочиняют анекдоты про русских

Мы любим этот народ с точки зрения юмора, нам нравится, как звучит название народа, для русских чукча стало именем нарицательным.
Светлана Игнатьева
11:08

Светлана Игнатьева

Китайские евнухи были несчастными людьми с блестящим будущим

Китайские евнухи были несчастными людьми с блестящим будущим

В древности это был один из реальных путей занять место среди слуг императора и добиться успехов в карьерной лестнице.
Наталья Гончарова
11:06

Наталья Гончарова

Орлова празднует новоселье: певица переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась весь последний год

Орлова празднует новоселье: певица переезжает в новый загородный дом, обустройством которого занималась весь последний год

Исполнительница Ольга Орлова, ставшая недавно матерью во второй раз, будет теперь жить за городом. Обустройством новой жилплощади знаменитость занималась весь последний год.