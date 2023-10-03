Особенности индийского быта шокируют любого европейца

Быт жителей Азии разительно отличается от русского или европейского. И, отправляясь туда в путешествие, лучше узнать об особенностях стран.

В частности, многие популярные маршруты пролегают в Индию. Индийцы народ гостеприимный. Гостям там выделяют самое лучшее место, подносят самые вкусные блюда.

Однако трапезничать, уточняет Александр Снитовский на платформе Дзен, придется на полу. Дело в том, что для индусов это более привычно. А столы и стулья они используют как дополнительные места для складирования домашних вещей.

Порционные тарелки тоже ставят не часто - их заменяют банановые листья. И едят руками! Точнее, одной - правой, потому что левая считается "нечистой". Левой они осуществляют водные процедуры после посещения туалета.

У индийцев также своеобразное отношение к мусору и гигиене в частности. Скажем, там не считается зазорным выбрасывать из окон поездов или автобусов пустые бутылки, упаковку и так далее. Им также не стыдно плевать под ноги себе и окружающим.

Уличные повара в Индии при приготовлении очередного блюда зачастую бросают использованную упаковку в огонь, на котором оно и готовится. Причем неважно, что это за мусор - бумага или пластик. Вредные испарения в таком случае обязательно попадут в еду. Однако кто об этом думает?

Никто также не думает о том, что нельзя протирать одной тряпкой стол и пол.

В вопросах женской гигиены Индия тоже имеет свою особенность. Лишь около 40 процентов индийских девушек в критические дни пользуются средствами личной гигиены. И дело не только в деньгах либо их отсутствии, а в отношении индусов к такому щепетильному вопросу в принципе.

Женщину в такие дни в Индии считают "нечистой", на этот период ее даже могут отселить в отдельное посещение либо вовсе отправить жить на улицу.

Индусы не приветствуют друг друга объятиями, не пожимают руки при знакомстве - тем самым они сохраняют свою чистоту. Чтобы поприветствовать другого человека, индусы складывают ладони и произносят “Намасте”. Родителям и старшим родственникам в Индии кланяются максимально низко.

К слову, здесь не считается предосудительным, если взрослые сын или дочь спят со своими родителями. При этом никто не испытывает неловкости или дискомфорта.

Все потому, что у индийских детей и родителей тесная духовная связь, а совместный сон для них - особое проявление заботы друг о друге. Выросшим в другой культуре людям принять подобный расклад вещей довольно трудно.