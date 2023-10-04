Звезду «Игры престолов» актера Джозефа Гатта судят за сексуальные контакты с несовершеннолетним

08:48 2023-10-04
Звезду «Игры престолов» актера Джозефа Гатта судят за сексуальные контакты с несовершеннолетним

51-летнему артисту также предъявили обвинение за хранение боевого оружия. Он отрицает свою вину.

Исполнитель роли Тенна Варга в культовом фэнтезийном сериале предстал в качестве обвиняемого в зале уголовного суда Лос-Анджелеса. Звезду Голливуда обвиняют в том, что он ведет онлайн-чаты сексуального характера с несовершеннолетним, сообщает Космополитен.

Джозеф пришел вместе с давней возлюбленной, актрисой и писательницей Мерси Малик.

Прокурор Майкл Ферн заявил: для продвижения дела он нуждается в дополнительных сведениях. После этого слушание перенесли на 4 декабря.

Джозеф Гатт - уроженец Лондона, в США проживает последние 18 лет. Его арестовали в Лос-Анджелесе в апреле 2022-го года - за «контакт с несовершеннолетним для совершения сексуального преступления».

Полицейские обыскали дом актера. Джозефу также предъявили еще одно тяжкое преступление - в хранении боевого оружия.

Звезда "Игры престолов" виновным себя не считает ни по одному из пунктов обвинений. Он отпущен под залог в 5 тысяч долларов. 

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