Московская учительница выиграла в лотерею 2 миллиона рублей

Дарина Гулина, преподаватель социологии, выиграла в лотерею без малого 2 миллиона российских рублей на квартиру. Женщина призналась, что на приз даже не надеялась, а лотерейный билет купила развлечения ради.
Дарина Гулина уроженка Тулы, сейчас она живет и работает в Москве. Кроме социологии, педагог готовит учеников к успешной сдаче экзаменов, в свободное время занимается волонтерством.
Женщина приобрела билет и смогла выиграть 1,7 миллиона рублей на приобретение квартиры в рамках "Жилищной лотереи".
Не рассчитывала на крупный приз, купила билеты ради развлечения. Отныне ввели в семье традицию: по праздникам участвовать в гослотереях.
Выигрыш оформила деньгами. Я помогла близкому человеку материально, и немного оставила себе на жизнь, – цитирует победительницу tsn24.ru.