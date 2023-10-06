Московская учительница выиграла в лотерею 2 миллиона рублей

Дарина Гулина, преподаватель социологии, выиграла в лотерею без малого 2 миллиона российских рублей на квартиру. Женщина призналась, что на приз даже не надеялась, а лотерейный билет купила развлечения ради.

Дарина Гулина уроженка Тулы, сейчас она живет и работает в Москве. Кроме социологии, педагог готовит учеников к успешной сдаче экзаменов, в свободное время занимается волонтерством.

Женщина приобрела билет и смогла выиграть 1,7 миллиона рублей на приобретение квартиры в рамках "Жилищной лотереи".