Прототипа Корейко из «Золотого теленка» Ильф и Петров нашли в архивах царской полиции

Не все знают, но у миллионера Корейко, героя романа «Золотой телёнок», есть реальный прототип. Это - некто Константин Коровко, который в дореволюционном Петербурге торговал паями несуществующих предприятий.

Аферист сумел заработать таким образом свыше 1 миллиона дореволюционных рублей, но к моменту суда на счету мошенника было всего 220 рублей на счету. И в этом Коровко обвинил самих пайщиков!

Кто он такой, этот аферист с большой буквы? Константин Коровко родился в казачьей семье в 1876 году в станице Уманской на Кубани. Отец его был отставным есаулом, что считается чином уровня среднего офицерства в казачьих войсках.

В 1898-м году Константин получил диплом Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства, став учёным-агрономом. Тогда же, получив стипендию Войска Донского, поступил в Петербургский технологический институт.

Ещё будучи студентом, молодой казак фальсифицировал в своей родной станице создание фарфорового завода. Занимался и мелкими аферами - перепродавал старых кобыл, выдавая за породистых рысаков.

В 1901-м году мужчина женился на дочери графа Аманда фон Ренкуля и княгини Екатерины Оболенской Вере Ренкуль. Позже она стала его подельницей.

В начале 20-го века Россия переживала промышленный бум, в страну хлынул иностранный капитал. Это помогло Константину заработать на росте акций Московско-Казанской железной дороги 240 тысяч рублей.

Молодой человек вложил эти средства в геологические экспедиции на Кавказе, Сибири, Урале, инициировав поиск золотых, нефтяных, соляных запасов.

Постепенно у него сложился образ предпринимателя-патриота. Выступая на собраниях правых партий, Коровко возмущался засильем иностранного капитала и призывал вкладываться в российскую промышленность.

Он уверял, что "хочет создать на русские деньги чисто русское предприятие" для борьбы с иностранными предпринимателями, которые "захватили всю русскую промышленность".

По неизвестным причинам промышленник и финансист Алексей Путилов (правая рука министра финансов Сергея Витте) обеспечивал Коровко протекцию. Он выступал гарантом в его сделках, посещал с Коровко модные заведения.

За свою жизнь аферист основал свыше 20 фиктивных обществ, всякий раз привлекая деньги инвесторов. Обманутые думали, что имеют дело с действующим на основании устава и контролирующимся правительством акционерным обществом. Но на деле Костя-инженер расходовал полученные средства как хотел.

В 1907-м году, к примеру, он создал «Каспийско-Романинское нефтяное общество для добычи, покупки, хранения и торговли продуктами нефти». Мошенник убедил почётного гражданина Мейера, будто владеет землями с залежами нефти. Тот вложился в общество и стал директором-распорядителем новой компании.

Но вскоре Мейер понял, что нефти нет, и вышел из общества. Однако Константин затею не оставил и стал рассылать буклеты с рекламой в провинциях. В отчёте организации за 1908-й год он написал, что правление приобрело земли "в Сураханах, долине Карачхура, Ясамальской долине, в Романах".

Чтобы убедить потенциальных вкладчиков в благополучии конторы, Коровко брал в аренду вагоны-цистерны и нефтеналивные суда, уверяя, будто у общества есть 175 десятин земли и 19 складов.

Реклама сработала, и вкладчики купили паи на 622 тысячи рублей. В числе инвесторов были княгиня Долгорукая, камер-юнкер императорского двора князь Долгорукий, князь Тарханов, генерал-майор Череп-Спиридович и многие другие известные в то время люди.

В 1908 году Коровко с женой Верой учредил «Брянцевско-Преображенское соляное общество» с общим капиталом в 500 тысяч рублей. Через региональные отделения правых партий аферист распространил сотни тысяч буклетов, призывающих поддержать «патриотическое предприятие» по всей империи.

К 1 января 1910 года в «Брянцевско-Преображенское соляное общество» вошли 274 пайщика, которые инвестировали более 158 тысяч рублей капитала.

И это далеко не все его крупномасштабные махинации, которые стали со временем лопаться, как мыльные пузыри. В марте 1912 года Коровко арестовали. Следствие длилось до 1914 года. От действий афериста пострадали около 500 человек, ущерб составил более 1 миллиона рублей.

Перед судом предстала и жена-подельница Коровко Вера. На судебный процесс съехались пострадавшие со всей России, надеясь вернуть свои вложения, но их ждало разочарование. У Коровко денег не было.

Присяжные заседатели совещались пять часов и вынесли вердикт: подсудимый виновен, но на сумму менее 300 рублей. Афериста осудили по статье «введении в невыгодную сделку», и наказание было мягче, чем за мошенничество.

Костю-инженера приговорили всего к трём месяцам лишения свободы. К моменту вынесения приговора он уже отсидел два года, потому его освободили. А Веру Коровко вообще оправдали.

Считается, что Ильф и Петров героя Александра Корейко из «Золотого телёнка» списали с Константина Коровко. Корейко тоже создает фиктивные конторы и получает на их развитие средства от пайщиков и банков.

В пользу такой версии высказывался историк Лев Лурье. По его данным, Ильф и Петров в поисках интересных деталей много раз обращались к дореволюционной судебной хронике.