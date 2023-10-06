Бузова призналась, что ее первым мужчиной был питерский бандит

“Моим первым мужчиной был бандит из Санкт-Петербурга. У меня так получается, что я влюбляюсь с первого взгляда. Артем – мой первый молодой человек, которого я до сих пор не могу найти”, - приводит ее слова Teleprogramma.pro.

По ее словам, она встретилась с ним, когда ехала в метро на пары, и через месяц ушла из дома.

Молодые люди мотались по съемным квартирам и жили на стипендию Ольги - она получала 2,5 тысячи рублей. Иногда ей продуктами помогала ее сестра.

О расставании с ним она не рассказала, но отметила, что очень хотела бы узнать о его судьбе. Бузова добавила, что деньги мужчины - не самое важное для нее.