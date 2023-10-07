На конкурсе «Мисс Португалия» победил трансгендер

Впервые в истории страны трансгендер победил на конкурсе «Мисс Португалия», сообщает издание SAPO.

Корону королевы красоты выиграла 28-летняя Марина Мачете. Она представит Португалию на конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в декабре нынешнего года в Сальвадоре, пишет ТАСС.

Ранее, 9 июля, впервые в истории конкурса «Мисс Нидерланды» победителем его также стала трансгендерная женщина. Триумф праздновал 22-летний Рикки Колле.

Теперь ему предстоит представить свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная».